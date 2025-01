Chanel, 110 anni di Haute Couture: una sfilata di abiti romantici

Al centro della navata del Grand Palais, la passerella è stata allestita in modo da formare una doppia C, a delineare il simbolo dell'infinito: l'eccellenza senza fine della Haute Couture, che rende oggi Chanel la maison più antica ancora in attività. Bianco, pastelli, toni accesi, blu notte e nero: la progressione della collezione segue il ciclo completo dal giorno alla notte, dalle prime luci dell'alba allo scintillio del firmamento. Tweed, tasche, fodere abbinate alle camicette, a volte attaccate alle gonne, bottoni preziosi: una sublimazione di tutti i tratti dell'allure Chanel.