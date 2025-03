Valentino, sfilata a Parigi in un bagno pubblico: cos’è l’intimità?

Punto di partenza per spiegare queste nuove creazioni è una serie di domande: “È possibile pensare all’intimità come chiave di accesso a un nucleo profondo di veridicità in contrapposizione alle maschere che la civiltà di massa sembrerebbe imporci?”. Per Alessandro Michele nessuna intimità “può denudarci in maniera definitiva. Questa esaltazione dell’intimità come rifugio mi sembra un’illusione scivolosa”, spiega. La considerazione, riportata nella nota che accompagna la presentazione della nuova collezione prosegue spiegando che anche la più profonda delle intimità è, in fin dei conti, un teatro, una messinscena mai conclusa in cui ci si confronta “con il più alto degli interrogativi: chi siamo?”.