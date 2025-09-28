Fashion Week, uscire in pigiama sexy sarà un trend forte a primavera

Anima romantica e spirito sensuale, portamento rilassato e carattere irriverente: gli opposti si incontrano nella nuova collezione femminile per la prossima primavera estate portata in passerella a Milano da Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Un universo audace e originale, in cui tutto è possibile. Quella immaginata dai designer è una donna che afferma la propria identità giocando con i pezzi del suo guardaroba: il femminile abbraccia il maschile, il giorno lascia spazio alla notte e l’ordinario diventa straordinario.