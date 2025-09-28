Fashion Week, uscire in pigiama sexy sarà un trend forte a primavera

Fashion Week, le donne in pigiama di Dolce&Gabbana
© Catwalk Pictures | Dolce&Gabbana, collezione donna primavera estate 2026
Dolce&Gabbana prosegue il suo racconto in cui femminile abbraccia il maschile, il giorno lascia spazio alla notte e l’ordinario diventa straordinario
Dolce&Gabbana, tre look della collezione donna primavera estate 2026 © Catwalk Pictures
Il pigiama, che magnifica ossessione. Alle sfilate milanesi della Fashion Week dedicata alla moda donna della primavera estate è andato in scena un déjà-vu. Non solo per gli uomini: il guardaroba rilassato, nascosto e privato per eccellenza, uscirà allo scoperto anche nella sua versione femminile. E sempre in chiave ultra chic.
Anima romantica e spirito sensuale, portamento rilassato e carattere irriverente: gli opposti si incontrano nella nuova collezione femminile per la prossima primavera estate portata in passerella a Milano da Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Un universo audace e originale, in cui tutto è possibile. Quella immaginata dai designer è una donna che afferma la propria identità giocando con i pezzi del suo guardaroba: il femminile abbraccia il maschile, il giorno lascia spazio alla notte e l’ordinario diventa straordinario.
