Dolce&Gabbana, magnifica Roma: i best beauty look delle sfilate

I fasti e il rigore della sartoria ecclesiastica, in una collezione che ne celebra l’unicità senza tempo. Castel Sant’Angelo ha fatto da sfondo alle nuove creazioni di Alta Sartoria 2025, che hanno sfilato su Ponte Sant’Angelo incorniciate dagli angeli scolpiti da Bernini e dai suoi allievi. Questi capi, che trovano ispirazione nell’estetica ricercata degli abiti talari, esplorano un aspetto cruciale dell’identità culturale di Roma, raccontando una tradizione millenaria di ineffabile bellezza attraverso la massima espressione dell’artigianato italiano. I make up look riflettono il fascino sontuoso dell’intero show, con proposte luminose, caratterizzate da un effetto maestoso ma comunque dall’effetto di grande naturalezza.