Moda, Dolce&Gabbana: nel cuore di Roma le sfilate più preziose

Sarà un dialogo stretto, intimo, tra l'alto artigianato italiano e la bellezza, la storia e il “genius loci” della Capitale. Le sfilate si terranno in luoghi unici al mondo come Castel Sant'Angelo, la storica via Veneto, il Foro Romano, Villa Adriana a Tivoli. La chiusura in un altro, ancora top secret, che non sarà il Colosseo. La scelta di Roma - è stato detto in conferenza stampa dall'ad e dal dg della maison, Alfonso Dolce e Fedele Usai - riflette “il desiderio di Dolce&Gabbana di tessere trame tra la storia dell'alta moda italiana, il folclore locale, la maestosità della città, le espressioni artistiche del sacro e l'immaginario cinematografico da sempre legato ai luoghi della Capitale”.