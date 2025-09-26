Fashion Week, Prada: "La moda è per quando non si hanno problemi"

A ridosso della Fashion Week di Milano, i social hanno rilanciato il dibattito suscitato da un'intervista concessa da Miuccia Prada e Raf Simons sulla rilevanza della moda nella società di oggi e il valore dell'onestà intellettuale. "La moda è per quando non si hanno problemi - ha affermato la stilista -. Nel momento in cui qualcuno ha un problema di salute o c'è una guerra in corso, la moda non è sicuramente rilevante". Parole che hanno contribuito a far salire l'attesa per la sfilata di presentazione della collezione donna primavera estate 2026.