I BEST LOOK DELLA SFILATA

Fashion Week, Prada: "La moda è per quando non si hanno problemi"

La collezione primavera estate 2026 presentata a Milano nata come reazione all’incertezza dei tempi che stiamo vivendo

26 Set 2025 - 07:11
Miuccia Prada e la sfilata di presentazione della collezione donna primavera estate 2026 © Afp\IPA

Miuccia Prada e la sfilata di presentazione della collezione donna primavera estate 2026 © Afp\IPA

A ridosso della Fashion Week di Milano, i social hanno rilanciato il dibattito suscitato da un'intervista concessa da Miuccia Prada e Raf Simons sulla rilevanza della moda nella società di oggi e il valore dell'onestà intellettuale. "La moda è per quando non si hanno problemi - ha affermato la stilista -. Nel momento in cui qualcuno ha un problema di salute o c'è una guerra in corso, la moda non è sicuramente rilevante". Parole che hanno contribuito a far salire l'attesa per la sfilata di presentazione della collezione donna primavera estate 2026. 

Milano Fashion Week, una visione del mondo

 Quella di Prada non è mai stata solo moda ma anche messaggio, manifesto, riflessione sulla contemporaneità, avanguardia e lente di ingrandimento sul mondo circostante. "Siamo un'azienda che deve vendere vestiti, quindi realizziamo cose che abbiano senso per le persone, nel modo più creativo possibile", ha aggiunto Miuccia. "Per me la moda deve vedersi per le strade e sulle persone. Non è una forma d'arte", ha sottolineato Simons, co-direttore creativo del brand milanese. 

La collezione primavera estate 2026 di Prada

 Ecco, allora, in passerella a Milano abiti come ricordi. Ci sono le uniformi e le tute da lavoro, che fanno parte della storia della maison, e gli abiti a trapezio, reggiseni a vista e capispalla, canotte corte e pullover dalle scollature profonde. Spiazzamenti e combinazioni, per una collezione nata come reazione all’incertezza dei tempi che stiamo vivendo. Lo suggerisce, del resto, anche la palette colori, che passa dai toni vividi a quelli cupi malgrado sia questo un guardaroba concepito per la bella stagione.

Milano Fashion Week, Prada: i best look della sfilata

1 di 19
© Catwalk Pictures | Prada, collezione donna primavera estate 2026
© Catwalk Pictures | Prada, collezione donna primavera estate 2026
© Catwalk Pictures | Prada, collezione donna primavera estate 2026

© Catwalk Pictures | Prada, collezione donna primavera estate 2026

© Catwalk Pictures | Prada, collezione donna primavera estate 2026

fashion week
prada

Sullo stesso tema