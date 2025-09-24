Fashion Week, le borse più belle viste alle sfilate di Milano

Fashion Week, le borse e i look più belli dalla sfilata di Fendi
Protagoniste della collezione per la primavera estate 2026 di Fendi, si presentano come sacchetti arricciati, hanno manici gioiello e dettagli preziosi
Tra le sorprese di questa Milano Fashion Week c'è sicuramente Fendi, che celebra i suoi 100 anni di storia. La collezione per la primavera estate 2026 è vivace e allegra, con ispirazioni anni Sessanta, prestiti dallo sport, tanto colore. E un grande lavoro di costruzione, in quasi 80 look. Creazioni all'insegna di "un senso di leggerezza che incontra un'eleganza romantica ma non stucchevole", ha spiegato Silvia Venturini Fendi, direttrice artistica della maison romana (e designer di borse iconiche come la Baguette e la Peekaboo).
In scena un guardaroba in apparenza essenziale e lineare, fluido, che coniuga, declina e mescola ai limiti della perfezione abbigliamento maschile e femminile. Dialogo e scambio, anche nei tessuti: coesistono organze e maglieria, seta e lavorazioni crochet. "Volevo usare del colore perché ne sentivo il bisogno - ha sottolineato ancora Silvia Venturini Fendi -. Volevo fosse per donne buone, gentili, però forti". Meritano una menzione speciale anche le borse, tra gli accessori più apprezzati e amati della maison.
Anche solo da sognare. I modelli di Fendi portati in passerella a Milano raccontano ricerca e innovazione. Hanno interni ricamati, "per un effetto di lusso privato". Si presentano come sacchetti arricciati, hanno manici gioiello e dettagli preziosi, forme trapezoidali e decostruite. In maglia di seta e trecce, queste nuove "it-bag" sono arricchite dentro o fuori con gabbie floreali trasparenti in perline, hanno tasche ricamate di paillettes e intrecci a cestino in pelle.
