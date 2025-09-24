Fashion Week, le borse più belle viste alle sfilate di Milano

In scena un guardaroba in apparenza essenziale e lineare, fluido, che coniuga, declina e mescola ai limiti della perfezione abbigliamento maschile e femminile. Dialogo e scambio, anche nei tessuti: coesistono organze e maglieria, seta e lavorazioni crochet. "Volevo usare del colore perché ne sentivo il bisogno - ha sottolineato ancora Silvia Venturini Fendi -. Volevo fosse per donne buone, gentili, però forti". Meritano una menzione speciale anche le borse, tra gli accessori più apprezzati e amati della maison.