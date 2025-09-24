Sfilate Fashion Week, la nuova eleganza è vestire "minimal chic"

Questa Milano Fashion Week sta segnando anche un cambio di passo nella moda, grazie ai numerosi debutti dei nuovi direttori creativi al timone delle maison. Dopo Demna da Gucci, l'attesa si è concentrata sulla prima collezione disegnata da Simone Bellotti per Jil Sander. Costruzioni essenziali, tagli puliti, linee asciutte, nessun dettaglio vistoso ma ricercatezza delle forme e rigore sartoriale: "Un bilancio tra il classicismo e la modernità attraverso uno studio corretto e discreto dello svelamento del corpo", ha spiegato il designer nel backstage della sfilata. Un'eleganza all'insegna del minimal chic.