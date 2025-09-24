Logo Tgcom24
© Catwalk Pictures | Jil Sander collezione primavera estate 2026
I TREND DALLE PASSERELLE

Sfilate Fashion Week, la nuova eleganza è vestire "minimal chic"

La collezione primavera estate 2026 di Jil Sander, "uno studio corretto e discreto dello svelamento del corpo"

24 Set 2025 - 22:35
23 foto

Questa Milano Fashion Week sta segnando anche un cambio di passo nella moda, grazie ai numerosi debutti dei nuovi direttori creativi al timone delle maison. Dopo Demna da Gucci, l'attesa si è concentrata sulla prima collezione disegnata da Simone Bellotti per Jil Sander. Costruzioni essenziali, tagli puliti, linee asciutte, nessun dettaglio vistoso ma ricercatezza delle forme e rigore sartoriale: "Un bilancio tra il classicismo e la modernità attraverso uno studio corretto e discreto dello svelamento del corpo", ha spiegato il designer nel backstage della sfilata. Un'eleganza all'insegna del minimal chic.

