Fashion Week: una caccia al tesoro per tutti in tutta Milano

Patrocinata dal Comune di Milano, la "Diesel Egg Hunt" è un'operazione che va oltre il marketing e diventa un manifesto culturale. ''È un momento particolare per la moda - ha aggiunto Renzo Rosso -, il mercato è negativo per l'instabilità politica, economica e sociale e manca la gente nei negozi, che preferisce spendere per stare bene". Da qui, l'idea di un evento inclusivo: "Questa è la democrazia di Diesel - ha sottolineato Glenn Martens, direttore creativo del brand -, una collezione scoperta dal pubblico contemporaneamente a tutti gli altri. La moda è un gioco e noi ci stiamo giocando". Dopo il lancio "ufficiale" della collezione primavera estate 2026, l'evento coinvolge 55 zone di Milano, tante quanti sono i look presentati. I partecipanti all'iniziativa, iscritti tramite una web app dedicata, possono accedere a una mappa dinamica che li guida alla scoperta della stessa collezione disseminata in tutta la città, a partire dalla serata di martedì 23 settembre. Tra i premi in palio, capi personalizzati, total look in denim e una borsa, l'iconica 1DR-Dome.