Fashion Week: una caccia al tesoro per tutti in tutta Milano

La nuova collezione di Diesel racchiusa in 55 uova disseminate in altrettanti punti della città. Chi le trova, vince un premio
Lo street style degli ospiti all'evento di Diesel che ha aperto la Milano Fashion Week e un uovo della "Diesel Egg Hunt" © IPA\Ufficio stampa\IPA
Come si è aperta questa Fashion Week di Milano? Con una sfilata che non è stata una sfilata. Niente passerelle, niente front row esclusivi ma una grande caccia al tesoro in strada aperta a tutti: "Il più grande atto democratico mai firmato da un brand".
Dopo la bomba sganciata da Gucci, con il nuovo direttore creativo Demna Gvasalia che ha presentato in anticipo i look della sua prima collezione per la maison dalla doppia G, un altro coup de théâtre ha aperto la settimana della moda meneghina. È stato, infatti, il brand Diesel a portare la moda per le strade, racchiudendo i 55 look della sua collezione primavera estate 2026 dentro altrettante, gigantesche strutture trasparenti a forma di uovo, il simbolo della sorpresa per antonomasia. ''Siamo un gruppo di brand speciali e stiamo uscendo dal piattume del fare moda - ha spiegato Renzo Rosso, patron di Otb -. Con la caccia al tesoro i modelli sono all'interno delle uova e poi in giro per le città. Ognuno può trovarli e vincere premi. Voglio portare Diesel a essere il vero brand alternativo del lusso. Può diventare sempre più importante''. >> Guarda il VIDEO DEL BACKSTAGE
Patrocinata dal Comune di Milano, la "Diesel Egg Hunt" è un'operazione che va oltre il marketing e diventa un manifesto culturale. ''È un momento particolare per la moda - ha aggiunto Renzo Rosso -, il mercato è negativo per l'instabilità politica, economica e sociale e manca la gente nei negozi, che preferisce spendere per stare bene". Da qui, l'idea di un evento inclusivo: "Questa è la democrazia di Diesel - ha sottolineato Glenn Martens, direttore creativo del brand -, una collezione scoperta dal pubblico contemporaneamente a tutti gli altri. La moda è un gioco e noi ci stiamo giocando". Dopo il lancio "ufficiale" della collezione primavera estate 2026, l'evento coinvolge 55 zone di Milano, tante quanti sono i look presentati. I partecipanti all'iniziativa, iscritti tramite una web app dedicata, possono accedere a una mappa dinamica che li guida alla scoperta della stessa collezione disseminata in tutta la città, a partire dalla serata di martedì 23 settembre. Tra i premi in palio, capi personalizzati, total look in denim e una borsa, l'iconica 1DR-Dome.
