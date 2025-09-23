Logo Tgcom24
Lifestyle
caccia al tesoro

Milano Fashion Week, il backstage di Diesel

"La moda è un gioco e volevamo restituire qualcosa alla città che ci ospita" ha detto il direttore creativo Glenn Martens

23 Set 2025 - 20:45
03:28 

Non una sfilata ma una caccia al tesoro aperta alla città per Diesel, che ha disseminato in giro per Milano decine e decine di uova di plexiglass con all'interno modelli e modelle, invitando tutti a partecipare al gioco, con in palio gli abiti della collezione e non solo.

"La moda è un gioco e volevamo restituire qualcosa alla città che ci ospita" ha detto il direttore creativo Glenn Martens, mentre il patron di Otb Renzo Rosso ha sottolineato il valore inclusivo dell'iniziativa e del brand stesso: "Siamo un gruppo di brand speciali e stiamo uscendo dal piattume del fare moda.

Con la caccia al tesoro portiamo i modelli all'interno delle uova in giro per le città, dive ognuno può trovarli e vincere premi".

È una delle tante iniziative per "portare Diesel a essere il vero brand alternativo del lusso. Può diventare - ha sottolineato Rosso - sempre più importante".

A livello generale "questo è un momento particolare per la moda, il mercato è negativo per l'instabilità politica, economica, sociale e perchè manca gente nei negozi. Noi stiamo andando benino, con alcuni brand in crescita come Margiela, a doppia cifra, e anche Diesel". 
 

milano fashion week

