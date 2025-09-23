Milano Fashion Week, il backstage di Diesel

"La moda è un gioco e volevamo restituire qualcosa alla città che ci ospita" ha detto il direttore creativo Glenn Martens
Non una sfilata ma una caccia al tesoro aperta alla città per Diesel, che ha disseminato in giro per Milano decine e decine di uova di plexiglass con all'interno modelli e modelle, invitando tutti a partecipare al gioco, con in palio gli abiti della collezione e non solo.
"La moda è un gioco e volevamo restituire qualcosa alla città che ci ospita" ha detto il direttore creativo Glenn Martens, mentre il patron di Otb Renzo Rosso ha sottolineato il valore inclusivo dell'iniziativa e del brand stesso: "Siamo un gruppo di brand speciali e stiamo uscendo dal piattume del fare moda.
Con la caccia al tesoro portiamo i modelli all'interno delle uova in giro per le città, dive ognuno può trovarli e vincere premi".
È una delle tante iniziative per "portare Diesel a essere il vero brand alternativo del lusso. Può diventare - ha sottolineato Rosso - sempre più importante".
A livello generale "questo è un momento particolare per la moda, il mercato è negativo per l'instabilità politica, economica, sociale e perchè manca gente nei negozi. Noi stiamo andando benino, con alcuni brand in crescita come Margiela, a doppia cifra, e anche Diesel".
