Florida: i quartieri di arte e design a Miami

GLI ARTISTI DI WYNWOOD WALLS - Nel corso degli anni, gli artisti che hanno avuto l’onore di esporre ai Wynwood Walls sono cambiati, ma alcuni di loro si sono affermati proprio grazie a questo prestigioso palcoscenico. Proveniente da Metz, in Francia, l’artista autodidatta Mantra è diventato celebre per i suoi murales ispirati ai ricordi d’infanzia nei giardini francesi. Conosciuto per l’uso magistrale del colore e dei dettagli, realizza opere iperrealistiche che danno vita a gufi, ragni, uccelli e, nel caso di Wynwood, a spettacolari farfalle sulla facciata del negozio Warby Parker. Il duo artistico Jessie Unterhalter e Katey Truhn, conosciute professionalmente come “Jessie and Katey”, è impegnato nel trasformare gli spazi pubblici in ambienti vibranti, colorati e giocosi, capaci di trasmettere gioia ed emozioni positive a chiunque li attraversi. Con base a Baltimora, utilizzano colori vivaci, motivi astratti e forme geometriche su facciate altrimenti anonime, rendendo i loro murales impossibili da ignorare - o da non apprezzare con un sorriso. Ernesto Maranje, artista cubano-americano originario di Miami, ha scoperto il suo talento e la sua passione solo a 27 anni, mentre prestava servizio nella Guardia Costiera. Utilizza la sua arte per celebrare la bellezza della natura e sensibilizzare sulla necessità di proteggerla. Le sue opere si trovano ovunque: dall’Ucraina all’Iraq, dalla Giordania al Libano, dalla Grecia alla Spagna e naturalmente anche a Miami, sui Wynwood Walls. Con vernice acrilica e spray, Maranje crea immagini evocative e affascinanti di piante, paesaggi, biodiversità e animali come uccelli, orsi, scimmie e felini. Il suo obiettivo? “Rivelare il passato, anticipare il futuro e scoprire il legame tra tutti gli esseri viventi.” Oltre a questi artisti molto amati, i Wynwood Walls ospitano anche opere di Kai, Tristan Eaton, Tats Cru, Kelsey Montague, Fin DAC, OS Gemeos e molti altri.



