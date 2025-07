I parchi a tema degli USA, tra magia, adrenalina e meraviglia

NOVITÀ A ORLANDO - La più grande novità nei parchi a tema negli Stati Uniti, e in tutto il mondo, è il debutto di Universal Epic Universe. L’attesissimo quarto parco tematico di Universal Orlando in Florida invita i visitatori a esplorare mondi ricchi di attrazioni meravigliose, come Dark Universe, che rende omaggio a Dracula e ad altri celebri mostri della tradizione Universal. Inoltre, gli ospiti viaggeranno nel tempo per vivere un'avventura indimenticabile all’interno di Il mondo meraviglioso di Harry Potter Ministry of Magic; potranno sorvolare terre leggendarie insieme a creature mitiche in How to Train Your Dragon - Isle of Berk; e immergersi nell’universo dei più amati videogiochi in Super Nintendo World. Anche il vicino Walt Disney World introduce importanti novità: a partire dall'estate, il Magic Kingdom ospiterà la nuova parata notturna Disney Starlight. Nei Disney's Hollywood Studios debutteranno due nuovi spettacoli: Disney Villains: Unfairly Ever After, che vedrà protagonisti celebri antagonisti come Crudelia De Mon e La Sirenetta – Un'avventura musicale, ispirato all'amato classico Disney. Nella capitale mondiale dei parchi a tema, Orlando le proposte non mancano: al SeaWorld di Orlando, l'attrazione volante Expedition Odyssey, che permette di sorvolare paesaggi artici e ammirare da vicino beluga, trichechi e altre straordinarie creature marine.



CALIFORNIA - Settant'anni fa, Walt Disney inaugurava l’originale Disneyland Resort ad Anaheim, in California, tracciando il modello del moderno parco a tema e dando inizio a una nuova era di intrattenimento esperienziale. Il 17 luglio debutterà alla Main Street Opera House di Disneyland Walt Disney – A Magical Life, uno spettacolo che vedrà protagonista una sofisticata versione animatronica del fondatore, pioniere dell'animazione e della robotica applicata all’intrattenimento. Allo stesso modo, è possibile salire a bordo di una giostra, di un roller coaster e di altre attrazioni al Pacific Park sul molo di Santa Monica, nella California meridionale. Situato vicino a Hollywood, il famoso parco è apparso in decine di film e programmi TV. Sempre nel Golden State, montagne russe classiche e altro divertimento vi aspettano al Belmont Park di San Diego, che celebra il suo centenario nel 2025, e allo splendido Santa Cruz Beach Boardwalk, che entusiasma e delizia i visitatori dal 1907.



DOLLYWOOD, TENNESSEE - Immerso tra le verdi colline delle Smoky Mountains, Dollywood è molto più di un parco divertimenti: è un viaggio nell’anima del Tennessee, dove la tradizione incontra l’innovazione. Fondato nel 1986 dalla leggendaria Dolly Parton, il parco celebra la cultura e la musica della regione con spettacoli dal vivo, festival e attrazioni da record. Oltre a spettacolari montagne russe e giostre per tutte le età, Dollywood propone la Dolly Parton Experience, un percorso interattivo che racconta la vita della famosa cantautrice. Durante la stagione del 40º anniversario, il parco ospiterà una serie di festival, concerti di musica dal vivo – da sempre parte integrante della sua offerta – emozionanti montagne russe e attrazioni dedicate alla celebre cantautrice. La regione circostante offre ulteriori meraviglie: dalle spettacolari Great Smoky Mountains, il parco nazionale più visitato degli Stati Uniti, al parco avventura di Anakeesta, con montagne russe alpine e la suggestiva passeggiata notturna multimediale Astra Lumina, fino al vivace complesso di shopping, ristorazione e intrattenimento The Island a Pigeon Forge.



PENNSYLVANIA E UTAH - Anche il parco Kennywood, in Pennsylvania, continua a far rivivere la magia delle attrazioni classiche: qui si trovano ancora in funzione la storica montagna russa in legno Jack Rabbit (1920) e l’iconico giro in barca Old Mill (1901). Sempre in Pennsylvania, il parco a ingresso gratuito Knoebels, attivo dal 1926, conserva giostre di grande successo come le montagne russe in legno Phoenix e Twister, ancora oggi tra le preferite dei visitatori. Nel cuore dello Utah, invece, Lagoon coniuga tradizione e innovazione: alle giostre storiche, come la giostra del XIX secolo e le montagne russe del 1921, affianca nuove attrazioni d’avanguardia come Primordial, un’esperienza roller coaster indoor/outdoor.



NEW YORK E CHICAGO - Tra i luoghi simbolo dell'intrattenimento americano, la celebre Coney Island di New York rappresenta una delle culle storiche dell'industria del divertimento. Ancora oggi i visitatori possono vivere l'emozione delle sue attrazioni, come le montagne russe Coney Island Cyclone e la Wonder Wheel, oltre a godersi una passeggiata sulla storica passerella affacciata sull’oceano. Proseguendo verso sud, la costa del New Jersey è costellata di parchi di divertimento, tra cui Morey's Piers e Castaway Cove di Playland. Il più grande parco acquatico al coperto degli Stati Uniti, il DreamWorks Water Park, si trova all'interno del gigantesco complesso American Dream a East Rutherford, nel New Jersey, poco fuori New York City. Questo parco vanta la piscina a onde al coperto più grande del mondo, scivoli ad alta velocità dotati di camere di lancio a botola e numerose altre attrazioni ispirate ai celebri film DreamWorks come Shrek e Kung Fu Panda, garantendo esperienze emozionanti per tutta la famiglia. Nel cuore di Chicago, la Centennial Wheel al Navy Pier alta 60 metri, rende omaggio alla prima ruota panoramica, presentata durante l'Esposizione Universale Colombiana del 1893. Il molo sul Lago Michigan propone, oltre alle attrazioni, una vasta offerta di ristoranti, negozi e crociere turistiche. Scendendo più a sud, le giostre riempiono il Galveston Island Historic Pleasure Pier, sulla costa texana.