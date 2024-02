I 12 musei scientifici più straordinari del mondo

Ecco la lista di 12 musei scientifici fra i più interessanti e inconsueti del mondo, che meritano una visita, stilata dagli esperti di Civitatis, la piattaforma online che offre una vasta gamma di tour, attività e attrazioni da visitare in tutto il mondo.



Pacific Science Center (Seattle)

All'ombra dello Space Needle, una torre situata a Seattle negli Stati Uniti costruita in funzione dell'Expo 1962, è diventata il principale simbolo della città dell'area nord-occidentale del paese, vi sono mostre interattive che intrattengono i bambini al Pacific Science Center. Anche gli adulti hanno di che divertirsi, dalle mostre a rotazione, come i modelli in scala delle ferrovie, alle esposizioni di farfalle. Il Pacific Science Center ospita anche un planetario, un teatro Imax e spettacoli laser notturni. Non è un caso che l'istituzione di Seattle attragga 1,1 milioni di visitatori all'anno e sia stata premiata da organizzazioni come l'American Alliance of Museums. Le attività online comprendono la visione di spettacoli scientifici dal vivo, video di mashup di matematica e scienze e altro ancora.





National Air and Space Museum (Washington)

I visitatori di tutte le età possono conoscere le donne famose nella storia dell'aviazione, come Bessie Coleman e Amelia Earhart, e ammirare le emozionanti collezioni di velivoli storici e di missioni leggendarie come quella dell'Apollo 11. Il National Air and Space Museum ospita anche mostre a rotazione, conferenze ed eventi per deliziare gli oltre 8 milioni di visitatori che ogni anno varcano le sue porte. Inoltre, non è necessario acquistare un biglietto per visitare il National Air and Space Museum: l'ingresso è gratuito. Le attività online includono STEM ossia un sistema di apprendimento scientifico che raggruppa le discipline educative in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica e varie risorse per gli educatori.





Oregon Museum of Science and Industry (Portland)

Chiamato dalla gente del luogo semplicemente OMSI, è situato sulle rive del fiume Willamette, una delle attrazioni turistiche più popolari di Portland. L'OMSI si concentra sull'intersezione tra scienza, design e tecnologia con oltre 200 mostre interattive, un teatro, tour unici e campi notturni sul sottomarino USS Blueback. Inoltre, ci sono mostre a rotazione dedicate a temi come la biodiversità e la conservazione. Non mancano gli intrattenimenti per i bambini che possono divertirsi con attività pratiche in un laboratorio incentrato sulla natura.





California Academy of Sciences (San Francisco)

Nel Golden Gate Park di San Francisco è ospita un acquario, un planetario, una foresta pluviale e un museo di storia naturale. Questa sede ospita una serie di conferenze che affrontano temi diversi come il birdwatching e l'ingegneria per gli studenti delle scuole primarie. Le attività online includono STEM e varie risorse per gli educatori. Inoltre, la sede offre eventi serali per adulti e bambini ed è possibile trascorrere la notte al museo.