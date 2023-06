Tour in Italia sulle tracce dei dinosauri

Il film, diretto da Steven Spielberg, fu mostrato in anteprima al National Building Museum di Washington il 9 giugno 1993, per poi essere distribuito nei cinema americani e, il 17 settembre, in Italia. Nel tempo, Jurassic Park è diventato un vero e proprio franchise con sequel cinematografici, eventi dedicati, gadget a tema e un impatto culturale che ha attraversato tre generazioni riaccendendo, in adulti e bambini, l’interesse per i dinosauri e per la Preistoria.



Musei, parchi tematici e riserve - Per festeggiare il trentennale del film di Steven Spielberg, ecco un viaggio lungo tutto lo Stivale seguendo i suggerimenti di Campeggi.com, tra musei, parchi tematici e riserve dove ammirare orme, ricostruzioni e fossili di dinosauro: dal Museo Civico di Storia Naturale di Milano davanti al cui ingresso campeggia a grandezza naturale il primo dinosauro lombardo fino al Dinosardo di Oristano, passando per i trekking sugli Appennini.



Il Museo Civico di Storia Naturale di Milano, in Lombardia - Non si poteva partire che da qui. Fondato nel 1838, il Museo Civico di Storia Naturale di Milano è uno dei musei naturalistici più importanti d’Europa e il più grande d’Italia. Al suo interno ospita numerose collezioni e ricostruzioni tra le quali spiccano quella del grande Pteranodonte, un rettile volante con un’apertura alare che superava i 6 metri, e i calchi degli scheletri di Besanosauro, Allosauro, Stegosauro, Tirannosauro e quello di uno Scipionyx samniticus chiamato Ciro, primo dinosauro a essere rinvenuto in Italia e unico al mondo fossilizzato con gli organi interni (il fossile originale è conservato al Paleolab di Pietraroja in provincia di Benevento). Grande curiosità è il modello in grandezza naturale, esposto davanti all'ingresso del Museo, di Saltriovenator (il cui nome significa "cacciatore di Saltrio”, la località vicino a Varese dove ne furono rinvenuti i resti), il primo dinosauro lombardo. Viveva 200 milioni di anni fa, ed è anche il più grande dinosauro carnivoro del Giurassico inferiore, oltre ad essere il più antico rappresentante al mondo del gruppo dei Ceratosauri. Il modello, iper realistico, è lungo 750 cm, ha una altezza al bacino 220 cm e una coda di 340 cm, mentre la testa misura 80 cm.



Il sito paleontologico di Villaggio del Pescatore, in Friuli-Venezia Giulia - Nel 1994, un’ex cava calcarea tra Duino e Villaggio del Pescatore, in provincia di Trieste, si è trasformata in un sito fossilifero di interesse globale. Il merito è del ritrovamento di uno scheletro di un dinosauro adulto medio-grande (Tethyshadros insularis): il più completo mai rinvenuto in Europa dal 1878. L’animale, di circa 700 kg e ribattezzato “Antonio”, è oggi conservato al Museo di Storia Naturale di Trieste e la vecchia cava è stata trasformata in un sito paleontologico, con tanto di ricostruzione dell’esemplare.



Il Trekking dei Dinosauri sul Monte Cagno, in Abruzzo - Sull’Appennino abruzzese, il Gruppo Montuoso di Monte Ocre e Monte Cagno vanta un percorso che accompagna in uno straordinario viaggio nel tempo: il trekking dei Dinosauri. Tra panorami che spaziano dal Gran Sasso alla Majella, il percorso permette di raggiungere una placca calcarea nella quale sono rimaste impresse le orme del Teropode, il più grande carnivoro d’Italia. Le tracce, lasciate da un esemplare di circa 7 o 9 metri, raggiungono i 137 centimetri e risalgono a un periodo tra 125 e 135 milioni d’anni fa.



Le orme dei dinosauri sul Cammino degli Aurunci, nel Lazio - Il Cammino degli Aurunci è un percorso avventuroso che si snoda nel cuore dell’omonima catena montuosa e nel territorio del monte Petrella, tra le province di Frosinone e Latina. Il sentiero prevede numerose tappe intermedie e tra queste c’è anche il piccolo borgo di Esperia, dove nel 2006, in località San Martino, sono state scoperte orme di numerose specie di dinosauro. Secondo i ricercatori, le tracce sarebbero risalenti a circa 120-140 milioni di anni fa e, quindi, le più antiche tra quelle rinvenute nel Lazio.



La mostra preistorica alla Riserva Naturale Statale “Cratere degli Astroni”, in Campania - La Riserva Naturale Statale “Cratere degli Astroni”, nella città metropolitana di Napoli, è un’area che si trova sul fondo di un vulcano spento e che permette di vivere un affascinante viaggio a ritroso tra un bosco secolare e laghi di origine vulcanica. Attualmente, l’oasi WWF ospita anche una mostra-evento a tema preistorico che, lungo un percorso di 3 chilometri immerso nella natura, vanta le riproduzioni a grandezza naturale di oltre 20 dinosauri.



Il Dinosardo di Oristano, in Sardegna - Dinosardo, a Oristano, non è solo un parco dedicato ai dinosauri, ma anche un percorso paleontologico che guida i suoi visitatori alla scoperta delle origini della vita sulla Terra e degli animali che hanno popolato la Sardegna nel corso dei millenni. Nei cinquemila metri quadri di allestimento all’aperto, è possibile infatti ammirare le riproduzioni di fossili e alcuni modelli di dinosauro, come quello, a grandezza naturale, del Quetzalcoatlus: il più grande pterosauro mai ritrovato al mondo.