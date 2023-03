Dieci musei d'arte, capolavori contemporanei

Da ammirare per la loro bellezza e, naturalmente, da visitare per i capolavori che contengono

Tralasciando le istituzioni che hanno sede in palazzi storici, ma concentrando l’attenzione sulle collezioni ospitate in architetture contemporanee, eccone dieci davvero speciali, con le loro sedi così avveniristiche da sembrare già con un piede nel futuro .

MUSEO DEL FUTURO, Dubai, Emirati Arabi Uniti - Inaugurato il 22 febbraio 2022 è uno spazio espositivo per servizi e prodotti innovativi e futuristici. Situato nel distretto finanziario di Dubai, il Museo del Futuro propone tre elementi principali: il giardino verde su cui si trova sospeso, rappresenta la terra, l’edificio ovale rappresenta l’umanità, mentre lo spazio vuoto al centro raffigura il futuro sconosciuto

MUSEO NAZIONALE DI ARTE MODERNA, Osaka, Giappone - Il National Museum of Art di Osaka si sviluppa per tre piani nei sotterranei. Progettato da Cesar Pelli & Associates, è caratterizzato da un gioco di archi metallici che ne contrassegnano in superficie la posizione in superficie. La struttura ospita opere di Cezanne, Picasso ed Ernst, oltre a mostre temporanee.

MUSEO GUGGENHEIM, Bilbao, Spagna - Il Guggenheim Museum di Bilbao è ospitato in un edificio progettato dall'architetto canadese Frank O. Gehry. Inaugurato nel 1997 nel contesto di rivitalizzazione della città di Bilbao, sin dalla sua apertura il museo si è trasformato in un'importante attrazione turistica.

CITTÀ DELLE ARTI E DELLE SCIENZE, Valencia, Spagna - Progettato dagli architetti Santiago Calatrava e Félix Candela, sorge sul vecchio letto, ora spostato, del fiume Turia su una superficie di 350.000 m². È un esempio di architettura organica, che grazie a soluzioni costruttive d'avanguardia riesce ad armonizzare gli elementi con i contenuti. Nello stesso tempo, attraverso il gioco di colori tra l'azzurro dei grandi stagni d'acqua a cielo aperto e il bianco del cemento, conserva la tradizione mediterranea del mare e della luce.

MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO (MAXXI), Roma - Progettato dall'architetta Zaha Hadid e gestito dall'omonima fondazione del Ministero per i beni e le attività culturali, il museo è stato inaugurato il 28 maggio 2010. È composto da sue sezioni, MAXXI arte e MAXXI architettura: quest'ultima costituisce il primo museo nazionale di architettura presente in Italia.

MART MUSEUM, Rovereto – Il museo, oltre che a Rovereto, ha una sede anche a Trento. La sede di Rovereto è caratterizzata da una grande cupola radiale in acciaio e plexiglas, alla quale manca uno "spicchio": questo elemento è stato reso possibile solo ricorrendo a complesse soluzioni ingegneristiche.

MILWAUKEE ART MUSEUM, Milwaukee, Wisconsin - Si tratta di uno dei più grandi musei d'arte degli Stati Uniti d'America. Il complesso include il War Memorial Center costruito nel 1957 e il Quadracci Pavilion del 2001, costruito su progetto dell'architetto spagnolo Santiago Calatrava. L’elemento più affascinante di questa nuova ala del museo è l’avveniristica vela mobile, ispirata alla dentatura di un capodoglio, che corona le sale espositive del museo.

WEISMAN ART MUSEUM, Minneapolis, Minnesota - Il museo appartiene al campus della University of Minnesota Twin Cities ed è un museo didattico per l'università sin dal 1934. L'edificio del museo, progettato dall' architetto Frank Gehry e completato nel 1993, è stato al centro di una curiosa polemica: situato su una sponda del fiume Mississippi, l'edificio è stato accusato di riflettere la luce del sole in modo pericoloso negli occhi degli automobilisti di passaggio su un vicino ponte. Dopo un accurato studio, però, il museo è stato "assolto".

MUSEO D'ARTE CONTEMPORANEA OSCAR NIEMEYER, Niteroi, Rio de Janeiro - Il museo è ubicato su un promontorio a picco sul mare della baia di Guanabara, nel quartiere di Boa Viagem, di fronte a Rio de Janeiro, ed è uno dei monumenti principali della città. Progettato da Oscar Niemeyer con la collaborazione dell'ingegnere Bruno Contarini, il museo è stato inaugurato nel 1996. È costruito in cemento grezzo dipinto di bianco, alto 16 metri e sormontato da una cupola di 50 metri di diametro. La sua forma ricorda quella di un disco volante.

GRONINGER MUSEUM, Groningen, Olanda - Questo istituto museale d'arte, fondato nel 1894, è ospitato dal 1994 in un edificio progettato dagli architetti Alessandro Mendini, Michele de Lucchi, Philippe Starck e Coop Himmelbau. Ospita, tra l'altro, una collezione di porcellane cinesi e giapponesi, opere d'arte antica e d'avanguardia: l’edificio, nella sua forma, ricorda i pezzi esposti nel museo.