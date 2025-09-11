A Londra apre la mostra permanente dedicata a David Bowie: oltre 90mila oggetti esposti

David Bowie è stato un artista musicalmente eclettico, passando dal glam rock al soul, dall'elettronica alla collaborazione con musicisti britannici di jungle e drum'n'bass, tra cui A Guy Called Gerald e Goldie. Ha anche recitato al cinema e a Broadway, ha collaborato a spettacoli teatrali, ha dipinto e ha abbracciato la tecnologia, fondando un provider di servizi Internet negli anni 90 chiamato BowieNet. "Era un vero costruttore di mondi", ha raccontato la curatrice della mostra, Madeleine Haddon. "La musica era (solo) una delle sfaccettature dei mondi che voleva costruire", ha aggiunto.