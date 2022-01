David Bowie, gli eredi vendono il catalogo musicale per 250 milioni di dollari

Dopo Bob Dylan e Bruce Springsteen è stato venduto anche l'intero catalogo musicale di David Bowie alla Warner Chappell Music per oltre 250 milioni di dollari. Lo ha appreso "Variety". L'annuncio è arrivato dopo negoziati durati mesi, pochi giorni prima delle celebrazioni organizzate per il 75esimo dell'artista, che cade l'8 gennaio.

Leggi Anche Le canzoni di Bruce Springsteen valgono 500 milioni di dollari: venduto il suo catalogo

Il repertorio include sei decenni di canzoni tra cui "Heroes", "Changes", "Space Oddity", "Let's Dance", "Golden Years", "Ziggy Stardust" e centinaia di altri brani tratti dai 27 album incluso "Toy", apparso dopo la morte.

Intanto in Italia e in tutto il mondo i fan si preparano a festeggiare il 75esimo compleanno di David Bowie, nato l'8 gennaio 1947 e scomparso il 10 gennaio 2016. Tra gli artisti italiani che è pronto a celebrare il Duca Bianco c'è anche Morgan, con un concerto in calendario proprio l'8 gennaio al teatro Verdi di Gorizia.

"L'esibizione di Morgan ed i The White Dukes - si legge sul sito del teatro goriziano - vuole essere una condivisione tra coloro che riconoscono in lui una forma d'arte contaminata che si può definire 'teatro del rock' con pezzi che forse quasi nessuno conosce che dimostrano l'elevata capacità di rendere la diversità in arte unica e affascinante".



TI POTREBBE INTERESSARE: