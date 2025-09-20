Logo Tgcom24
Media Gb: "Re Carlo incontrerà Papa Leone in Vaticano a ottobre"

20 Set 2025 - 14:05
© IPA

Re Carlo III incontrerà Papa Leone XIV in Vaticano il mese prossimo, secondo il quotidiano britannico The Sun. Carlo e la Regina Camilla trascorreranno circa due giorni in visita di Stato al Vaticano, a ottobre, il loro unico viaggio all'estero dell'autunno, scrive il giornale. La coppia reale avrebbe dovuto effettuare una visita di Stato in Vaticano già lo scorso aprile, ma quel programma fu cancellato a causa delle condizioni di salute di Papa Francesco, poi scomparso nelle settimane successive. In quell'occasione invece, durante i quattro giorni trascorsi in Italia, Bergoglio ricevette Carlo e Camilla in una breve udienza privata.

