Cenare presto fa bene, ecco perché l'Early Dinner è sempre più di moda

La diffusione di questa tendenza è confermata anche dai numeri delle piattaforme di prenotazione online. Le analisi mostrano un incremento significativo delle richieste per cenare alle diciannove o anche prima, calano invece le prenotazioni per le ventuno. Nelle grandi città il trend è ancora più evidente: trovare un tavolo in un ristorante a un orario tradizionale, senza una prenotazione fatta con largo anticipo, è diventato quasi impossibile, se si arriva invece quando il locale ha appena aperto, si avranno molte più possibilità di essere accolti. Di fronte a questo cambio di richiesta, molti ristoranti hanno introdotto due turni: il primo alle diciannove o prima, il secondo alle ventuno o ventuno e trenta. Nella maggior parte dei casi è il primo turno a registrare il tutto esaurito, mentre il secondo non si riempie del tutto con facilità. Un cambiamento graduale ma incisivo, che sta modificando in profondità il panorama della ristorazione italiana. Una trasformazione silenziosa che sta ridefinendo l’offerta della ristorazione italiana.