È il giorno degli innamorati anche per i Reali: William e Kate, fidanzati da 20 anni, hanno condiviso su Instagram uno scatto inedito per celebrare la festa di San Valentino. Una foto in bianco e nero in cui, sorridenti, siedono uno accanto all'altra in abiti casual, sullo sfondo il paesaggio di Amner. A immortalare il momento, il fotografo Josh Shinner.