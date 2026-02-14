William e Kate celebrano San Valentino: lo scatto inedito condiviso sui social
I principi del Galles, prossimi a festeggiare i 15 anni di matrimonio, sfogliano l'album della loro storia d'amore
È il giorno degli innamorati anche per i Reali: William e Kate, fidanzati da 20 anni, hanno condiviso su Instagram uno scatto inedito per celebrare la festa di San Valentino. Una foto in bianco e nero in cui, sorridenti, siedono uno accanto all'altra in abiti casual, sullo sfondo il paesaggio di Amner. A immortalare il momento, il fotografo Josh Shinner.
Un post speciale
Al corredo della foto una didascalia di auguri: "Buon San Valentino". Per il secondo anno consecutivo, la coppia sceglie, così, di celebrare questa giornata. Lo scorso anno aveva optato per un'immagine di Kate sorridente e William accanto a lei a darle un bacio sulla guancia. Lo scatto era tratto da un video in cui Kate aveva annunciato di aver interrotto la terapia contro il tumore. Un cambio di abitudine questi post per i principi del Galles, che spesso utilizzano il loro account per condividere aggiornamenti sulle loro collaborazioni con enti benefiche o viaggi diplomatici all'estero.