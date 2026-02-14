Chi non festeggia San Valentino: le coppie vip scoppiate nell’ultimo anno

Le vip paparazzate a Milano
Tra separazioni annunciate, addii improvvisi e crisi mai rientrate, l’ultimo anno delle star – italiane e internazionali – ha regalato colpi di scena
Ci sono rotture che arrivano all’improvviso, senza preavviso, e ti lasciano con la sensazione di aver perso una puntata fondamentale. E poi ci sono quelle che si trascinano per mesi: voci, foto rubate, silenzi studiati e comunicati “perfetti” che chiudono (solo sulla carta) una storia già finita da tempo. Dal 2025 a oggi, il capitolo amore non ha risparmiato nessuno: separazioni discrete, addii rumorosi, ritorni di fiamma solo accennati e relazioni che sembrano vivere di continui stop-and-go. E per molti vip, quest'anno, San Valentino è un giorno come un altro.
Tra le rotture che hanno fatto più rumore in Italia, impossibile non citare Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales: una storia lunga, costruita sotto gli occhi del pubblico e poi finita tra tensioni, ricostruzioni e inevitabile attenzione mediatica. Oggi i toni appaiono più distesi, mentre entrambi sembrano aver voltato pagina: lei si è concentrata sul lavoro e, secondo le indiscrezioni, si sarebbe avvicinata al pilota Andrea Iannone (che a sua volta viene spesso associato alla fine della sua storia con la popstar Elodie, altra relazione finita sotto i riflettori); lui avrebbe ritrovato serenità accanto all’attrice e comica Beatrice Arnera, conosciuta sul set di Buongiorno Mamma.
E restando su Beatrice Arnera, continua a far parlare anche la rottura con Andrea Pisani, comico dei PanPers: una coppia amatissima sui social, finita tra frecciate più o meno velate e una gestione delicata del post, anche perché in mezzo c’è una figlia piccola.
A sorpresa, ha lasciato molti fan spiazzati anche la fine della relazione tra Filippo Bisciglia (volto simbolo di Temptation Island) e Pamela Camassa: una coppia percepita come “solida”, con un addio annunciato in modo sobrio e rispettoso. Nessun teatro, nessuna scenata: solo la conferma che anche le storie più longeve possono chiudersi senza clamore.
Sul fronte internazionale, una delle notizie più chiacchierate è stata la separazione tra Nicole Kidman e Keith Urban: vent’anni insieme (e quasi altrettanti di matrimonio) e poi l’addio, attribuito – nelle ricostruzioni – a distanza e agende sempre più incompatibili.
E se per Katy Perry e Orlando Bloom l’aria di crisi aleggiava già da tempo, l’ufficialità è arrivata a luglio con toni pacati e un focus chiaro: la figlia Daisy Love. La popstar, poi, ha accelerato sulla ripartenza: poco prima di Natale è diventata “Instagram official” con Justin Trudeau, notizia che ha fatto impazzire i social.
Tra le rotture che hanno colpito i fan più romantici, quella tra Dakota Johnson e Chris Martin: otto anni vissuti lontano dai riflettori, pochissime apparizioni pubbliche, un’eleganza che sembrava a prova di gossip. E invece la scelta di separarsi, con discrezione. Lei si è buttata sul lavoro, lui – secondo le voci – avrebbe iniziato a frequentare l’attrice britannica Sophie Turner.
Capitolo tormentato, quasi inevitabile, per Alice Campello e Álvaro Morata: dopo una separazione molto esposta e una fase di apparente pace ritrovata, in primavera sono tornate le voci di tensione. Li mettiamo tra le coppie “a rischio” perché c’è chi giura che questa volta il riavvicinamento non arriverà. Ma il loro è uno di quei casi in cui la certezza non esiste mai, nemmeno quando sembra tutto scritto.
Più altalenante che mai anche la relazione tra Jacob Elordi e Olivia Jade: lasciarsi, riprendersi, smentire, riapparire insieme. L’ultima rottura, data per certa ad agosto, è stata raffreddata da un’uscita pubblica a settembre. Una storia che vive di strappi e riannodamenti, e che potrebbe cambiare forma ancora prima della fine del 2026.
Tra gli addii più “cool” dello showbiz internazionale, quello tra Tate McRae e The Kid LAROI, finito a luglio dopo circa un anno. Prima lui ha pubblicato "A cold play", brano che molti hanno letto come un diario emotivo; poi lei ha risposto con "Tit for that", trasformando la delusione in una revenge song senza giri di parole. A questo punto un ritorno di fiamma appare improbabile.
E in Italia, a ottobre, hanno fatto notizia i Coma Cose: Fausto Lama e Francesca Mesiano (California) hanno ufficializzato la separazione, personale e professionale, spiegando sui social la decisione di interrompere la relazione e anche il percorso musicale insieme. Una scelta drastica, con concerti annullati e fan spiazzati: non solo una coppia che finisce, ma un progetto che si chiude.
San Valentino arriva così: con chi brinda a nuovi amori e chi archivia storie anche importanti. E con una certezza, almeno per il gossip: l’elenco degli “ex” è sempre pronto ad aggiornarsi.
