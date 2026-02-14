Chi non festeggia San Valentino: le coppie vip scoppiate nell’ultimo anno

Ci sono rotture che arrivano all’improvviso, senza preavviso, e ti lasciano con la sensazione di aver perso una puntata fondamentale. E poi ci sono quelle che si trascinano per mesi: voci, foto rubate, silenzi studiati e comunicati “perfetti” che chiudono (solo sulla carta) una storia già finita da tempo. Dal 2025 a oggi, il capitolo amore non ha risparmiato nessuno: separazioni discrete, addii rumorosi, ritorni di fiamma solo accennati e relazioni che sembrano vivere di continui stop-and-go. E per molti vip, quest'anno, San Valentino è un giorno come un altro.