Dakota Johnson e Chris Martin si separano di nuovo: "Questa volta è definitivo"

La Johnson in questi giorni sta promuovendo il film romantico "Materialists", nelle sale il 13 giugno, in cui recita al fianco di Chris Evans e Pedro Pascal. Con "Los Angeles Time" ha fatto alcune riflessioni sull'amore. "Per molto tempo siamo stati tutti così veloci nel giudicare le relazioni o come dovrebbero avvenire, come dovrebbero esistere nel mondo", ha dichiarato. "Quando le persone dovrebbero sposarsi. Il fatto che il divorzio sia un male. Tutte queste cose che in realtà, se ci pensi, perché il divorzio è un male? Perché le persone devono sposarsi o a una certa età o solo una volta? Perché? Non importa". Potrebbe essere quindi una frecciatina a Martin che, dopo il divorzio dalla Paltrow, non ha avuto il coraggio di concretizzare il loro lungo fidanzamento in un matrimonio?