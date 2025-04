Chris Martin confessa sui social: "Soffro di depressione, ecco come la combatto"

Chris Martin ha condiviso sui social le sue strategie per combattere la depressione. In un video-messaggio da Hong Kong, dove i Coldplay si sono esibiti in quattro date del loro Music of The Spheres World Tour, il cantante ha ammesso di soffrirne, "come molti altri" e ha voluto raccontare la sua esperienza personale, indicando i metodi, che lo hanno aiutato a superare i momenti più difficili riuscendo a coltivare gratitudine e felicità nella sua vita, nonostante le sfide della "malattia".