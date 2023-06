Sul finale del concerto, durante il set acustico, Chris Martin, chitarra alla mano, ha intonato quasi per intero (e in un buon milanese) il celebre brano meneghino scritta da Giovanni D’Anzi nel 1934 dedicata alla Madonnina d’oro in cima al Duomo di Milano. Prima il cantante aveva ringraziato gli italiani per "essere così gentili con noi da tanti anni" aggiungendo "Se non vien molto bene, non mettetelo su YouTube". A Napoli invece il leader dei Coldplay aveva detto dal palco: "Voglio fare i miei complimenti a Napoli per essere campione d'Italia, quindi vi regalo questa canzone e perdonate il mio italiano", e poi da solo con la chitarra in mano, ha cantato "Napul'è" di Pino Daniele.

Il tour

Dopo sei anni dagli ultimi concerti in Italia del 3 e 4 luglio 2017 a Milano allo Stadio San Siro, la band capitanata da Chris Martin è tornata quindi in Italia. Il "Music Of The Spheres World Tour" è iniziato in Costa Rica nel marzo 2022, ed è stato anche acclamato per la sua serie rivoluzionaria di iniziative di sostenibilità che includono uno spettacolo alimentato al 100% da energia rinnovabile in quasi tutte le località. Previsto il primo sistema di batterie da viaggio al mondo (composto da 40 batterie per auto elettriche BMW); power bike e piste da ballo cinetiche che consentono ai fan di aiutare ad alimentare lo spettacolo; pannelli solari e turbine eoliche in ogni sede; un impegno a ridurre del 50% le emissioni dei tour.