Da mesi si rincorrevano le voci di una crisi tra i due, anche se a giugno una fonte vicino alla coppia aveva fatto sperare in una riconciliazione. A quanto pare l'attrice e il frontman dei Coldplay avrebbero fatto di tutto per far funzionare il rapporto, ma non sono riusciti a trovare un punto d'incontro. "Chris e Dakota hanno cercato disperatamente negli ultimi mesi di far funzionare la loro relazione", ha assicurato la fonte al tabloid inglese. "Avranno sempre amore l'uno per l'altra, ma entrambi sono giunti alla conclusione che la relazione non può essere sostenuta a lungo termine".