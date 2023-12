Dakota Johnson, la priorità della sua vita è... tra le lenzuola

Dakota Johnson per molti è diventata sinonimo di sensualità, anche sfacciata.

Prima con il ruolo di protagonista nella trilogia di "50 sfumature" e anche con il nuovo film "The Disappearence of Shere Hite", che tratta sempre di vita sessuale femminile. Ma in una intervista al "Wall Street Journal" l'attrice ha spiegato che la sua priorità nella vita è sì tra le lenzuola, ma per... dormire!. "Non sono operativa se dormo meno di 10 ore - ha dichiarato spiegando il suo segreto di bellezza -. Posso facilmente dormire anche per 14 ore a notte. Infatti per la sveglia non ho un orario regolare. Dipende da cosa sta accadendo nella mia vita. Se non lavoro, se ho un giorno libero, dormo il più a lungo possibile".