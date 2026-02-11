Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sempre più vicini: è nata una nuova coppia?
Il campione e l’ex compagna di Raoul Bova sembrano affinare un’intesa sempre più palese, si attende solo il post che renda tutto ufficiale
© Tgcom24
Dopo le voci di un flirt tra i due, sempre più insistenti, Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales escono allo scoperto scambiandosi dolci momenti di tenerezza sotto casa dell’ex pilota di MotoGP, come rivela Diva e Donna. Insieme a Lugano, appare ormai evidente la volontà di costruire una storia.
Momenti di tenerezza in pubblico
Andrea Iannone e Rocio Munoz Morales sono stati paparazzati a Lugano, dove il pilota possiede una casa acquistata ai tempi della sua relazione con Belen Rodriguez. Le effusioni sul lungolago della cittadina svizzera confermano la volontà da parte dei diretti interessati di non voler più nascondere la relazione in corso.
Le voci di un presunto flirt si rincorrevano ormai da settimane, con la stessa attrice spagnola che aveva confermato una frequentazione reciproca con un uomo che aveva “i suoi stessi valori”, ammettendo però come fosse ancora presto per lanciarsi in una nuova storia dopo la burrascosa fine della relazione con Raoul Bova. Che Iannone abbia fatto definitivamente breccia nel cuore di Rocio?
Da quanto stanno insieme
La presunta relazione tra Iannone e Rocio avrebbe avuto inizio a Capodanno, quando i due si sarebbero incontrati in un locale di Madrid. A seguire, una romantica parentesi in Franciacorta, trascorsa in un relais a cinque stelle, e un legame che sarebbe stato portato avanti lontano dai riflettori per diverse settimane.
Solo di recente, Rocio aveva accennato all’incontro con Iannone nel corso di un’intervista, senza però ufficializzare alcuna relazione, limitandosi a parlare di una semplice conoscenza.
Il bacio affettuoso
Quello che i fotografi del settimanale sono riusciti a catturare racconta un attimo di forte vicinanza tra i due protagonisti. Iannone stringe l’attrice alla vita e, con un gesto tenero, le dà un bacio sulla nuca: un’immagine che lascia trasparire affetto e sintonia, facendo intuire quanto il loro legame abbia già assunto un peso significativo per entrambi. E d’altra parte l’attrice spagnola si trova proprio a casa del pilota.
Nel frattempo, il cosiddetto valzer delle coppie ha rapidamente ridefinito gli equilibri sentimentali tra i personaggi coinvolti. Oggi Raoul Bova, ex compagno di Rocio, ha intrapreso una relazione con l’attrice Beatrice Arnera. Elodie, invece, sembrerebbe legata a Franceska Nuredini, giovane ballerina conosciuta durante il suo tour.
La nuova vita di Rocio
L’attrice spagnola aveva recentemente parlato della sua difficoltà ad approcciarsi nuovamente agli uomini dopo la fine della storia con Raoul Bova, il padre delle sue figlie, durata più di dieci anni.
Le foto che ritraggono le effusioni affettuose di Rocio con Iannone sembrano invece confermare la rinascita della Munoz Moralez dopo un brutto momento personale.