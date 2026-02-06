Elodie in intimo rosso infiamma i social | La reazione di Franceska Nuredini

Elodie è al centro del gossip. Secondo i pettegolezzi, avrebbe lasciato Andrea Iannone e negli ultimi tempi si sarebbe sempre più avvicinata a Franceska Nuredini, la ballerina bionda del suo tour. E mentre la cantante non si espone pubblicamente sul rapporto con Franceska, lo fanno per lei i giornali: su Chi sono comparse le foto delle due a braccetto tra le vie di Milano, tanto che ormai si parla di convivenza. Nel frattempo la popstar - che non conferma né smentisce - infiamma i social con una serie di scatti hot in intimo rosso e reggicalze, scatenando la reazione di Franceska.