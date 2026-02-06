Elodie in intimo rosso infiamma i social | La reazione di Franceska Nuredini
La cantante ha pubblicato alcuni scatti hot, che non sono passati inosservati nemmeno alla ballerina bionda del suo tour (cui è sempre più vicina)
Elodie è al centro del gossip. Secondo i pettegolezzi, avrebbe lasciato Andrea Iannone e negli ultimi tempi si sarebbe sempre più avvicinata a Franceska Nuredini, la ballerina bionda del suo tour. E mentre la cantante non si espone pubblicamente sul rapporto con Franceska, lo fanno per lei i giornali: su Chi sono comparse le foto delle due a braccetto tra le vie di Milano, tanto che ormai si parla di convivenza. Nel frattempo la popstar - che non conferma né smentisce - infiamma i social con una serie di scatti hot in intimo rosso e reggicalze, scatenando la reazione di Franceska.
Il completino sexy di Elodie
La cantante, a giudicare dalle foto, sembra già pronta per festeggiare San Valentino. Capelli mossi, sguardo sexy, completino di pizzo, guêpière a vita alta e autoreggenti. Il tutto rigorosamente rosso fuoco, come il colore dell'amore. Gli scatti hanno, comprensibilmente, mandato in visibilio i social. Ma anche la stessa Franceska Nuredini è rimasta colpita, tanto da commentare con un "Wee" e una faccina con gli occhi a cuoricino. Subito dopo è arrivata la risposta di Elodie, con l'emoticon di una rosa rossa. Anche questa simbolo d'amore.
E Iannone?
Andrea Iannone, ormai ex fidanzato di Elodie, è sempre più vicino a Rocío Muñoz Morales. I due sono stati paparazzati in un resort a cinque stelle in Franciacorta. Non solo. Il pilota ha anche deciso di esporsi sui social sul suo rapporto con la showgirl, non limitandosi a semplici like alle foto ma lasciando pure un commento sotto uno dei suoi scatti: "Yo soy por el flamenco", ha scritto lo sportivo sotto uno scatto di Rocío al Teatro dell'Opera di Roma, in occasione della prima de La Bohème. Una battuta che profuma di complicità e confidenza.