A spostare l'ago della bilancia è, però, una ricostruzione pubblicata dal settimanale "Oggi", che riporta indietro di un anno. Estate scorsa, Roma: Elodie è in città, Iannone la raggiunge e, dopo una cena tra amici, rientrano tutti nello stesso albergo. Con loro c'è anche Franceska. All'epoca quelle immagini non fecero troppo rumore, ma oggi assumono tutt'altro significato. Poco dopo, a luglio, Elodie vola a Ibiza per una vacanza tutta al femminile. Tra le presenze fisse c'è ancora Franceska, insieme ad amiche storiche come Diletta Leotta e ad alcune ballerine del tour. Foto in costume, passeggiate sul mare e giornate condivise non passano inosservate, ma la relazione ufficiale con Iannone contribuisce a smorzare qualsiasi interpretazione più audace.