Elodie e Franceska, il retroscena che cambia tutto: il legame è nato un anno fa?
Foto, viaggi e coincidenze: il legame tra la cantante e la ballerina avrebbe avuto inizio tempo fa, quando Andrea Iannone era ancora al suo fianco
Da qualche settimana accanto a Elodie è tornata a orbitare con costanza la ballerina Franceska Nuredin. Viaggi condivisi e frequenti apparizioni social hanno riacceso il gossip attorno alla cantante romana, alimentando l'idea che tra le due non ci sia solo un rapporto professionale. A rendere il tutto ancora più intrigante è un dettaglio che cambia la prospettiva: il loro legame affonderebbe le radici molto più indietro nel tempo.
Le immagini che fanno discutere
L'attenzione del pubblico si è concentrata soprattutto su uno scatto diventato virale: Elodie e Franceska abbracciate in costume, al tramonto, durante una recente vacanza in Thailandia. Un'immagine che per molti racconta una complicità profonda, difficile da liquidare come semplice amicizia. E che, indirettamente, sembra segnare la fine della relazione tra la cantante e Andrea Iannone, mai ufficialmente chiusa, ma ormai lontana dai riflettori.
Il retroscena
A spostare l'ago della bilancia è, però, una ricostruzione pubblicata dal settimanale "Oggi", che riporta indietro di un anno. Estate scorsa, Roma: Elodie è in città, Iannone la raggiunge e, dopo una cena tra amici, rientrano tutti nello stesso albergo. Con loro c'è anche Franceska. All'epoca quelle immagini non fecero troppo rumore, ma oggi assumono tutt'altro significato. Poco dopo, a luglio, Elodie vola a Ibiza per una vacanza tutta al femminile. Tra le presenze fisse c'è ancora Franceska, insieme ad amiche storiche come Diletta Leotta e ad alcune ballerine del tour. Foto in costume, passeggiate sul mare e giornate condivise non passano inosservate, ma la relazione ufficiale con Iannone contribuisce a smorzare qualsiasi interpretazione più audace.
La crisi con Iannone e le feste separate
Con l'arrivo dell’autunno qualcosa cambia. La storia con il pilota inizia a mostrare crepe evidenti: feste trascorse lontani, Natale separati, Capodanno vissuto in contesti diversi. Elodie viene vista a Napoli, a una festa, ancora una volta con Franceska al suo fianco. Segnali che, col senno di poi, sembrano raccontare un distacco ormai irreversibile.
L'ultimo tassello del puzzle
Secondo quanto ricostruito dal settimanale, la chiusura definitiva arriverebbe mentre Elodie è all'estero con le amiche e con Franceska: Iannone viene fotografato insieme a Rocío Muñoz Morales. A quel punto, l'impressione è che la cantante abbia deciso di non nascondersi più, lasciando che le immagini parlassero per lei.