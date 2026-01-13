Elodie, gli scatti complici con Franceska accendono il gossip

Nuovi scatti condivisi sui social rilanciano le voci su un possibile legame speciale tra la cantante romana e la giovane ballerina 23enne
Elodie continua a essere al centro del gossip. Negli ultimi giorni, a catalizzare la curiosità del pubblico è stato un post pubblicato dalla cantante nella mattinata del 13 gennaio 2026. Una sequenza di immagini apparentemente spontanee: momenti di viaggio, dettagli esotici, sorrisi rilassati. Tra queste, alcune foto insieme a Franceska Nuredini, ballerina 23enne di cui si parla ormai da tempo. Lo scatto che più ha colpito i fan ritrae due ombre abbracciate, per molti follower un chiaro segnale d'intimità.
La domanda rimbalza ovunque: Elodie e Franceska sono solo amiche? Al momento non esistono dichiarazioni ufficiali e il condizionale resta d'obbligo, ma la condiviisone di immagini così personali ha inevitabilmente alimentato le ipotesi. Nei commenti, i follower si dividono tra cautela e romanticismo, ma il tono prevalente è di entusiasmo e affetto: "Siete bellissime", "Che coppia meravigliosa" scrivono in molti.
Sul fronte sentimentale, resta aperto anche il tema della presunta rottura con Andrea Iannone. Sembrava esserci un legame solido tra i due e solo pochi mesi fa non mancavano parole importanti da parte di lui. Eppure, tra Natale trascorso separatamente e l'assenza reciproca dai social, oltre che i nuovi flirt accostati al pilota, sembrano segnali di una distanza evidente.
Quella tra Elodie e Franceska non sarebbe una conoscenza recente. Già nell'estate del 2025 le due erano state avvistate insieme, anche in compagnia di Iannone, tra cene e soggiorni nello stesso hotel. Poco dopo erano circolate voci su un interesse particolare della ballerina nei confronti della cantante, mai confermato ma nemmeno smentito. Adesso arrivano i nuovi scatti condivisi sui social, che infiammano le pagine di cronaca rosa ancora una volta.