Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
sempre più vicine

Elodie, gli scatti complici con Franceska accendono il gossip

Nuovi scatti condivisi sui social rilanciano le voci su un possibile legame speciale tra la cantante romana e la giovane ballerina 23enne

13 Gen 2026 - 15:37
© Tgcom24

© Tgcom24

Elodie continua a essere al centro del gossip. Negli ultimi giorni, a catalizzare la curiosità del pubblico è stato un post pubblicato dalla cantante nella mattinata del 13 gennaio 2026. Una sequenza di immagini apparentemente spontanee: momenti di viaggio, dettagli esotici, sorrisi rilassati. Tra queste, alcune foto insieme a Franceska Nuredini, ballerina 23enne di cui si parla ormai da tempo. Lo scatto che più ha colpito i fan ritrae due ombre abbracciate, per molti follower un chiaro segnale d'intimità.

Leggi anche

Elodie, ritorno di fiamma con Marracash? Il like "sospetto" sui social

Elodie tra le lacrime annuncia lo stop ai concerti: "Mi fermo, torno nel 2027"

La domanda rimbalza ovunque: Elodie e Franceska sono solo amiche? Al momento non esistono dichiarazioni ufficiali e il condizionale resta d'obbligo, ma la condiviisone di immagini così personali ha inevitabilmente alimentato le ipotesi. Nei commenti, i follower si dividono tra cautela e romanticismo, ma il tono prevalente è di entusiasmo e affetto: "Siete bellissime", "Che coppia meravigliosa" scrivono in molti.

Sul fronte sentimentale, resta aperto anche il tema della presunta rottura con Andrea Iannone. Sembrava esserci un legame solido tra i due e solo pochi mesi fa non mancavano parole importanti da parte di lui. Eppure, tra Natale trascorso separatamente e l'assenza reciproca dai social, oltre che i nuovi flirt accostati al pilota, sembrano segnali di una distanza evidente.

Leggi anche

Belén e Andrea Iannone, segnali social che riaccendono il gossip

Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, incontro in Franciacorta: coincidenza o nuovo amore?

Un legame che viene da lontano

 Quella tra Elodie e Franceska non sarebbe una conoscenza recente. Già nell'estate del 2025 le due erano state avvistate insieme, anche in compagnia di Iannone, tra cene e soggiorni nello stesso hotel. Poco dopo erano circolate voci su un interesse particolare della ballerina nei confronti della cantante, mai confermato ma nemmeno smentito. Adesso arrivano i nuovi scatti condivisi sui social, che infiammano le pagine di cronaca rosa ancora una volta. 

Ti potrebbe interessare

elodie
vacanza

Sullo stesso tema