Belén e Andrea Iannone, segnali social che riaccendono il gossip

Un follow che fa rumore. Nel mondo del gossip basta pochissimo per far scattare le supposizioni, e questa volta è stato un gesto social a catalizzare l'attenzione. Andrea Iannone e Belén Rodriguez sono tornati a seguirsi su Instagram, un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi più attenti del web. Nulla di eclatante, apparentemente, ma sufficiente a riaccendere voci e interrogativi su un possibile ritorno di fiamma.