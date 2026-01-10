Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
People
GESTO INATTESO

Belén e Andrea Iannone, segnali social che riaccendono il gossip

Un gesto inatteso del pilota fa tornare alla ribalta una storia finita otto anni fa e i fan sognano: primo passo verso un riavvicinamento?

10 Gen 2026 - 10:04
© Dal Web

© Dal Web

Un follow che fa rumore. Nel mondo del gossip basta pochissimo per far scattare le supposizioni, e questa volta è stato un gesto social a catalizzare l'attenzione. Andrea Iannone e Belén Rodriguez sono tornati a seguirsi su Instagram, un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi più attenti del web. Nulla di eclatante, apparentemente, ma sufficiente a riaccendere voci e interrogativi su un possibile ritorno di fiamma.

Leggi anche

Belén Rodriguez sceglie sé stessa, un Capodanno lontano da tutto

Il motociclista e la showgirl argentina hanno vissuto una relazione intensa tra il 2016 e il 2018, in un momento delicato della vita sentimentale di Belén, subito dopo la separazione da Stefano De Martino. Un amore molto esposto mediaticamente, concluso poi senza clamori, ma con la sensazione che qualcosa fosse rimasto in sospeso.  

Leggi anche

Elodie, ritorno di fiamma con Marracash? Il like "sospetto" sui social

Il tempismo che alimenta i sospetti

 A rendere il tutto più intrigante è il momento in cui arriva questo riavvicinamento virtuale. Da settimane, infatti, si rincorrono indiscrezioni su una presunta rottura tra Andrea Iannone ed Elodie, insieme dal 2022. I due non hanno mai confermato né smentito, ma l'assenza di scatti condivisi, un Natale vissuto separatamente e lunghi silenzi social hanno fatto pensare a una crisi ormai definitiva.

Leggi anche

Andrea Iannone festeggia il compleanno con Elodie e smentisce la crisi

Belén oggi più riservata e selettiva

 Anche Belén Rodriguez attraversa una fase diversa della sua vita. Dopo relazioni importanti e storie brevi che non hanno lasciato il segno, la showgirl si è mostrata negli ultimi mesi più concentrata sul lavoro e sulla famiglia. Meno esposizione, meno dichiarazioni, ma proprio questo atteggiamento rende ancora più significativa qualsiasi piccola mossa, soprattutto quando riguarda un ex così noto.

Ritorno di fiamma o semplice nostalgia digitale?

 Al momento non esistono conferme di un riavvicinamento reale tra i due. Potrebbe trattarsi solo di curiosità, di un gesto cordiale o di una pace definitiva dopo anni di distanza. Eppure, nel linguaggio non scritto dei social, certi segnali raramente sono casuali. Andrea Iannone, con un semplice "segui", è riuscito a riportare sotto i riflettori una storia che sembrava appartenere al passato, dimostrando ancora una volta che, nel gossip, nulla è mai davvero concluso.

Solo pochi giorni fa un carosello su Instagram di Elodie aveva ricevuto il like di Marracash. La cantante aveva pubblicato le foto del suo cenone di Natale, dove mancava il fidanzato Andrea Iannone. Adesso il "segui" del pilota a Belen. Scaramucce tra innamorati o qualcosa di più?

Ti potrebbe interessare

belen
andrea iannone

Sullo stesso tema