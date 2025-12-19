Belen Rodriguez, i genitori preoccupati vogliono riportarla in Argentina

Belen e Cecilia Rodriguez festeggiano Jeremias: cena di compleanno in famiglia
La showgirl sta vivendo un momento di fragilità e la famiglia sta cercando di aiutarla
Momento delicato per Belen Rodriguez, che torna al centro del gossip non per nuovi amori o per foto scandalose, ma per le preoccupazioni della sua famiglia. Secondo indiscrezioni sempre più insistenti, mamma Veronica Cozzani e papà Gustavo Rodriguez sarebbero seriamente in pensiero per la showgirl e starebbero valutando di portarla lontano dall’Italia, in Argentina, per aiutarla a ritrovare equilibrio.
Stando a quanto riportato da “Oggi”, i genitori di Belen avrebbero confidato agli amici più stretti di voler intervenire in prima persona in un momento che considerano particolarmente fragile per la figlia. “È il momento di convincere Belen a passare con noi qualche settimana in Argentina lontano da tutto e tutti” scrive il settimanale.
Non sarebbero solo mamma Veronica e papà Gustavo a muoversi in questa direzione. Accanto a loro ci sarebbero anche Cecilia Rodriguez e il fratello Jeremias, uniti nel tentativo di fare fronte comune. Tutti insieme starebbero cercando “di fare quadrato attorno alla showgirl che sta vivendo un momento di fragilità e di esposizione”, come scrive il settimanale “Oggi”.
Secondo chi le sta vicino, Belen avrebbe bisogno soprattutto di fermarsi, allontanarsi dal clamore mediatico e ritrovare serenità grazie all’affetto delle persone più importanti della sua vita: la famiglia e i figli. In casa Rodriguez ne sarebbero certi: “La sua cura sarà l’amore della nostra famiglia”. Resta però un grande interrogativo: la Rodriguez accetterà davvero di partire per l’Argentina e mettere in pausa la sua vita mediatica italiana?
