Belen Rodriguez scivola sul ghiaccio a St. Moritz: il video fa impazzire i social

Tra tacchi, neve e un autista "fuggito", la showgirl rischia la caduta davanti all'hotel di lusso: un passante la soccorre e la scena diventa virale
© Dal Web
Belen Rodriguez torna al centro dell'attenzione social, questa volta non per un nuovo progetto o una storia d’amore, ma per una piccola disavventura invernale che è diventata virale. La showgirl, in vacanza a St. Moritz per un soggiorno in uno degli hotel più esclusivi della località svizzera, è stata ripresa mentre cercava di scendere da un'auto su una strada completamente ghiacciata, rischiando una clamorosa caduta.
Nel video si vede Belen scendere da una grande auto nera, avvolta in una pelliccia elegante e con un paio di tacchi che non sembravano l'ideale per il terreno scivoloso. Appena mette piede a terra, cerca di mantenere l'equilibrio con una certa difficoltà, mentre osserva il ghiaccio sotto di sé. A venirle in soccorso è un passante, che le offre la mano in modo spontaneo. Lei accetta con un sorriso e, tra una risata e l'altra, lascia partire un commento ironico destinato a diventare un tormentone: "Eh… mi ha lasciata così. Ha detto 'sta cadendo' e se n’è andato".
Il riferimento, probabilmente al suo autista, non è stato chiarito, ma il tono scherzoso della showgirl ha lasciato intuire che si trattasse di una battuta nata dalla situazione buffa più che da un reale rimprovero. Nel frattempo, alcuni presenti le rivolgono un complimento ("Sei bellissima"), e Belen, sempre cortese, ricambia con un sorriso e un ringraziamento, mantenendo un atteggiamento solare e spontaneo nonostante l'imbarazzo del momento.
La breve clip ha scatenato sui social una valanga di commenti divertiti, meme e battute, trasformando il quasi incidente in uno dei contenuti più condivisi. Tra chi ironizza sui tacchi sulla neve e chi la difende sottolineando la difficoltà del terreno, il video ha mostrato un lato inedito e simpatico della conduttrice.