Belen Rodriguez scivola sul ghiaccio a St. Moritz: il video fa impazzire i social

Nel video si vede Belen scendere da una grande auto nera, avvolta in una pelliccia elegante e con un paio di tacchi che non sembravano l'ideale per il terreno scivoloso. Appena mette piede a terra, cerca di mantenere l'equilibrio con una certa difficoltà, mentre osserva il ghiaccio sotto di sé. A venirle in soccorso è un passante, che le offre la mano in modo spontaneo. Lei accetta con un sorriso e, tra una risata e l'altra, lascia partire un commento ironico destinato a diventare un tormentone: "Eh… mi ha lasciata così. Ha detto 'sta cadendo' e se n’è andato".