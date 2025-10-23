Il commento della showgirl chiarisce la sua situazione sentimentale a seguito dell'avvistamento con Kemal Alagol

Dopo la relazione con Elio Lorenzoni, con il quale si parlava addirittura di nozze in vista, Belen Rodriguez ha deciso di rallentare e di vivere le storie d'amore con un altro spirito. La frequentazione con Angelo Edoardo Galvano infatti, sebbene sia stata documentata dai paparazzi, non è mai stata raccontata apertamente dalla showgirl. Anche di quella con Nicolò De Tomassi ci sono solo voci e qualche scatto rubato, ma non annunci ufficiali. La conduttrice ha vissuto un periodo turbolento, sia professionalmente che personalmente, in cui ha lottato con la depressione. Nemmeno con la famiglia le cose sono filate lisce negli ultimi mesi, ma ora sembra essere tornato tutto a girare per il verso giusto. Quello con Kemal Alagol per ora è un semplice flirt, ma chissà che non evolva in qualcosa di più.