Il commento della showgirl chiarisce la sua situazione sentimentale a seguito dell'avvistamento con Kemal Alagol
Belen Rodriguez è fidanzata? Le foto del settimanale Chi, con la showgirl in dolce compagnia, hanno fatto drizzare le antenne agli appassionati di gossip. Lei però frena gli entusiasmi, e rispondendo a un commento chiarisce la sua situazione sentimentale: “Non ho nessun fidanzato, sono single ma non morta”, scrive. Insomma: c'è spazio per un flirt, ma ancora è presto per parlare d'amore.
Negli scorsi giorni Belen Rodriguez è stata sorpresa più volte con Kemal Alagol. Lui, chirurgo 35enne di origini turche e frequentatore del bel mondo romano e milanese, si è comportato da perfetto gentleman. La coppia è stata fotografata dal settimanale Oggi all'uscita di un ristorante di Roma, diretti verso un appartamento in cui hanno trascorso la notte. Infatti vengono fotografati anche dal settimanale Chi la mattina dopo, diretti in stazione, mentre Kemal porta la valigia di Belen. I loro baci appassionati non sono sfuggiti, e la passione tra loro è evidente… anche se la showgirl per ora frena.
Belen Rodriguez e Kemal Alagol si sarebbero incontrati per la prima volta durante una cena tra amici. Dopo una bella serata insieme, hanno deciso di rivedersi ancora, anche se non è semplice. Lei vive a Milano, lui invece risiede a Roma. E' anche vero che, per motivi professionali, lei raggiunge spesso la capitale e questo potrebbe agevolare la loro frequentazione.
Dopo la relazione con Elio Lorenzoni, con il quale si parlava addirittura di nozze in vista, Belen Rodriguez ha deciso di rallentare e di vivere le storie d'amore con un altro spirito. La frequentazione con Angelo Edoardo Galvano infatti, sebbene sia stata documentata dai paparazzi, non è mai stata raccontata apertamente dalla showgirl. Anche di quella con Nicolò De Tomassi ci sono solo voci e qualche scatto rubato, ma non annunci ufficiali. La conduttrice ha vissuto un periodo turbolento, sia professionalmente che personalmente, in cui ha lottato con la depressione. Nemmeno con la famiglia le cose sono filate lisce negli ultimi mesi, ma ora sembra essere tornato tutto a girare per il verso giusto. Quello con Kemal Alagol per ora è un semplice flirt, ma chissà che non evolva in qualcosa di più.