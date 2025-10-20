Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori il 15 ottobre. Cecilia ha partorito dopo 11 ore tra induzione e balletti. I primi momenti con la neonata sono stati raccontati da papà Ignazio che ha parlato anche ironicamente delle notti insonni a cullare la bimba. La coppia ha provato per diversi anni ad avere figli e alla fine è ricorsa alla procreazione medicalmente assistita.