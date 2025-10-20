© Tgcom24
Il ritorno a casa con la neonata e la festa in famiglia con Luna Marì e i nonni
“Innamorata follemente” ha scritto Belen Rodriguez pubblicando sui social la prima foto con la nipotina Clara Isabel, figlia di Cecilia e del marito Ignazio Moser. La showgirl tiene tra le braccia la piccolina e in versione zia mostra anche la serenità in famiglia dopo le voci di liti e incomprensioni tra sorelle. Prima anche la madre Veronica Cozzani aveva postato un’immagine a tavola tutti insieme con la bimba e la cuginetta Luna Marì.
Belen Rodriguez in piedi accanto alla finestra a casa di Cecilia tiene stretta la piccola Clara Isabel. In versione zia è dolcissima e affascinante. I follower la inondano di cuoricini e commentano entusiasti di vedere la showgirl con la nipotina. Poche ore prima Cecilia Rodriguez aveva pubblicato la foto di Luna Marì accanto alla neonata e aveva scritto “Luna in versione sorella maggiore”.
Cecilia Rodriguez e Belen a cena con Ignazio Moser sorridenti e felici uno accanto all’altra. E’ stata Veronica Cozzani a immortalare la scenetta famigliare e a postarla sui social per sottolineare la serenità ritrovata e il clima festoso accanto a Clara Isabel. Nei mesi scorsi si era parlato di un allontanamento tra sorelle. Cecilia Rodriguez aveva ridimensionato il pettegolezzo spiegando che tra loro non fosse successo "niente di grave" ma solo qualche normale litigio. Su Instagram da tempo non pubblicano foto insieme, ma Cecilia ha detto che Belen l’ha sempre supportata durante tutta la gravidanza.
Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori il 15 ottobre. Cecilia ha partorito dopo 11 ore tra induzione e balletti. I primi momenti con la neonata sono stati raccontati da papà Ignazio che ha parlato anche ironicamente delle notti insonni a cullare la bimba. La coppia ha provato per diversi anni ad avere figli e alla fine è ricorsa alla procreazione medicalmente assistita.