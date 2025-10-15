Cecilia Rodriguez ha vissuto la gravidanza cercando di trovare un equilibrio tra la discrezione e la condivisione. Più volte con i follower si è confidata su gioie e dolori di questo periodo bello ma impegnativo, soffermandosi soprattutto sulla questione del peso. "Io ho mangiato tanto, adesso mi sono un po' pentita. Diciamo che sono fortunata. Li ho distribuiti molto bene questi chili, però li ho presi. Però sono chili di felicità, di goduria", aveva detto raccontando di essere aumentata di 17 kg.