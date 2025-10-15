Per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser l'attesa è finita: è nata Clara Isabel. "Tu piccolina non lo sai ancora, ma la tua mamma è la donna più forte del mondo… vi amo!" ha scritto il neopapà postando le prime foto della sua piccolina. Nello scatto social, l'influencer tiene la bambina tra le braccia mentre la guarda con amore. Per la coppia è un sogno che si realizza, dato che a lungo hanno provato ad avere un figlio e sono ricorsi alla pma.
Sono poche foto ma piene di significato quelle che Ignazio Moser ha condiviso sui social per annunciare ai follower la nascita di Clara Isabel. Negli scatti in bianco e nero stringe la bambina nata da pochissimo, poi inquadra le sue mani e il piedino di lei. Cecilia Rodriguez, probabilmente provata dal parto, si prende un po' di tempo prima di esporsi con i follower.
Sui social gira voce che Belen Rodriguez, zia della neonata, avrebbe bruciato sul tempo Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, postando una storia per congratularsi con i neogenitori prima che loro stessi dessero l'annuncio. "Benvenuta al mondo Clara Isabel. La tua zia è così emozionata! Che bella giornata!", pare abbia scritto. A quanto pare si sarebbe accorta immediatamente dell'errore rimuovendo il contenuto, ma non abbastanza in fretta da sfuggire ai follower più attenti.
Cecilia Rodriguez ha vissuto la gravidanza cercando di trovare un equilibrio tra la discrezione e la condivisione. Più volte con i follower si è confidata su gioie e dolori di questo periodo bello ma impegnativo, soffermandosi soprattutto sulla questione del peso. "Io ho mangiato tanto, adesso mi sono un po' pentita. Diciamo che sono fortunata. Li ho distribuiti molto bene questi chili, però li ho presi. Però sono chili di felicità, di goduria", aveva detto raccontando di essere aumentata di 17 kg.
L'arrivo di Clara Isabel è un sogno che si realizza per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. La coppia ha raccontato di aver provato per 5 anni ad avere figli, e alla fine è ricorsa alla procreazione medicalmente assistita. La pratica è andata a buon fine al primo tentativo, ha spiegato di recente l'influencer, e dopo tanto dolore finalmente il desiderio della coppia è stato esaudito.
