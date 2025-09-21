Pace fatta tra Cecilia e Belen: ecco la prima foto social insieme dopo mesi di lontananza

Al tavolo anche il fratello Jeremias, i figli e i genitori... ma manca Ignazio Moser
Il 20 settembre Belen Rodriguez ha spento le candeline, ma sono lontani i party selvaggi del clan Rodriguez. In questa nuova fase della sua vita la showgirl argentina ha infatti scelto di festeggiare solo con pochi intimi. Pochi ma buoni, a partire dalla sorella Cecilia (prossima al parto) con cui ha finalmente ufficializzato la pace anche sui social, dopo mesi di lontananza. Attorno al tavolo il fratello Jeremias, i figli Santiago e Luna Marì, oltre ai genitori Veronica e Gustavo.
Grande assente il cognato Ignazio Moser, impegnato con il suo team nell'evento sportivo Ironman a Cervia. Difficile dire se sia stato uno sgarbo voluto oppure no. Al pranzo non erano infatti presenti nemmeno la compagna di Jeremias, Deborah Togni, e il nuovo amore della festeggiata, l'architetto Stefano Belingardi Clusoni.
Da qualche settimana Belen e Cecilia stanno cercando di riallacciare i rapporti, complice anche l'imminente arrivo della primogenita di Cecilia, Clara Isabel. La scorsa settimana i tre fratelli Rodriguez si erano ritrovati a cena per parlare della loro linea di abbigliamento. Era stata Belen a spifferarlo sui social, ma poi nessuno dei tre aveva condiviso con i follower gli scatti della serata. La maggiore delle Rodriguez era stata pizzicata qualche sera dopo mentre entrava in casa della sorella insieme al figlio Santiago.
Le due sorelle non hanno mai reso pubblici i motivi del distacco, anche se si sussurra siano legati alla figura di Ignazio Moser. Negli ultimi tempi, però, è certo che le tensioni si stanno sciogliendo. La stessa Cecilia, intervistata a "Verissimo", aveva minimizzato: "Non è successo niente di grave. Litigare, tra sorelle, è normale. Fisicamente siamo molto simili. Caratterialmente, invece, siamo molto diverse. Ci sono momenti in cui siamo più insieme, altri in cui lo siamo meno". La nascita di Clara Isabel potrebbe quindi essere uno di quelli in cui restare unite.
