Pace fatta tra Cecilia e Belen: ecco la prima foto social insieme dopo mesi di lontananza

Le due sorelle non hanno mai reso pubblici i motivi del distacco, anche se si sussurra siano legati alla figura di Ignazio Moser. Negli ultimi tempi, però, è certo che le tensioni si stanno sciogliendo. La stessa Cecilia, intervistata a "Verissimo", aveva minimizzato: "Non è successo niente di grave. Litigare, tra sorelle, è normale. Fisicamente siamo molto simili. Caratterialmente, invece, siamo molto diverse. Ci sono momenti in cui siamo più insieme, altri in cui lo siamo meno". La nascita di Clara Isabel potrebbe quindi essere uno di quelli in cui restare unite.