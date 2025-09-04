Belen Rodriguez nuda in mare di notte, le critiche dei fan
Colpo di scena sul finire dell’estate nella vita amorosa di Belen Rodriguez! Dopo essere stata fotografata nuda in mare di notte, averla vista litigare con un benzinaio, averla sentita difendersi dalle critiche sulla figlia troppo social, e averla sorpresa accanto a Nicolò De Tomassi, la showgirl potrebbe avere in serbo un’altra mossa per stupire i fan. Tra le foto delle vacanze è spuntato un architetto milanese: secondo “Chi” potrebbe essere lui la nuova fiamma dell’argentina.
Si chiama Stefano, ma non c’è nessun ritorno di fiamma con l’ex marito De Martino che è felicemente fidanzato con Caroline Tronelli proprio da questa estate. La nuova presunta fiamma di Belen Rodriguez sarebbe – secondo le ipotesi di “Chi” – Stefano Belingardi Clusoni, un architetto di 37 anni che compare spesso nelle foto vacanziere della showgirl in Sardegna.
“Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. – aveva detto Belen Rodriguez al settimanale - Senza le pressioni e le aspettative di prima. Perché è cambiata molto la mia prospettiva dell’amore. In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata”.
Stefano Belingardi Clusoni è nato a Milano, si è laureato all’Accademia di Architettura “Mario Botta” di Mendrisio, ha studiato e lavorato all’estero da Barcellona a Shanghai, da Milano a Berlino. Nel 2013 ha fondato il proprio studio. Nel 2020 è stato selezionato tra i migliori under 40 da Platform e porta i suoi progetti alla Triennale di Milano. Due anni dopo il suo nome è associato ai nuovi grattacieli pronti a svettare nel capoluogo lombardo.
