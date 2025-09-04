“Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. – aveva detto Belen Rodriguez al settimanale - Senza le pressioni e le aspettative di prima. Perché è cambiata molto la mia prospettiva dell’amore. In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata”.