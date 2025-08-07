Solo pochi giorni prima Belen Rodriguez era stata criticata da alcuni follower per la presenza costante della figlia Luna Marì, avuta quattro anni fa dall’ex compagno Antonino Spinalbese, nei suoi contenuti online. "Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico". La showgirl aveva poi spiegato la sua scelta: "È mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me".