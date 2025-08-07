Logo Tgcom24
Con la maschera intima

Belen Rodriguez tutta nuda dopo le polemiche per la figlia sui social

Risponde alle critiche rilanciando con una foto molto hot

07 Ago 2025 - 08:47
Belen Rodriguez torna al centro dell'attenzione sul web dopo aver pubblicato una foto completamente nuda coperta solo da una maschera intima. Il post provocante e al limite della censura ha scatenato subito la reazione dei follower, soprattutto perché arriva a pochi giorni dalle critiche rivolte alla showgirl per l'esposizione della figlia Luna Marì sui social.

Belen tutta nuda: “Questa sono io”

  Belen Rodriguez, dopo le foto in bikini a Porto Cervo, posa tutta nuda sulla sabbia: le mani coprono il seno e una maschera le parti intime. Nella didascalia solo una farfallina. Poche ore prima aveva diffuso un video nelle storie con le stesse immagini scatenando la reazione dei fan, a cui la showgirl argentina aveva deciso di replicare con decisione a chi la accusava di sfruttare il proprio corpo per ottenere visibilità: “Non sarei Belen”. Convinta di restare fedele alla propria immagine, anche a costo di dividere il pubblico, ha poi pubblicato la foto in un post.

Belen e le polemiche per Luna Marì sui social

 Solo pochi giorni prima Belen Rodriguez era stata criticata da alcuni follower per la presenza costante della figlia Luna Marì, avuta quattro anni fa dall’ex compagno Antonino Spinalbese, nei suoi contenuti online. "Esposta a cosa? Amore della mia vita, la gente qui vive con il cellulare puntato su di me e sui miei figli. Non siamo più nel periodo analogico". La showgirl aveva poi spiegato la sua scelta: "È mia figlia, e questo Instagram è il mio album pubblico (perché decido io per noi) di ricordi e momenti meravigliosi per me".

La critica di Ema Stokholma: “State usando i vostri figli per i like”

  Tra i follower che non approvano la scelta di Belen Rodriguez di pubblicare immagini e video della figlia Luna Marì c’è anche Ema Stokholma che ha sollevato una dura polemica: “Ma cosa state facendo ai vostri figli? Tra l’altro solo e soltanto per dei like”. E ancora: "Mi sa che non vi rendete conto dei danni e del pericolo di mostrarli sempre (devo ricordarvi che razza di uomini ci sono in rete?) Tra l'altro solo e soltanto per dei like. Non dimostrate di volergli bene, anzi".

