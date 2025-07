Belen Rodriguez “corteggiata” in spiaggia dall’osteopata più bello

Belen Rodriguez, 40 anni, si è concessa una vacanza rilassante con i figli Luna Marì e Santiago a Porto Cervo. Il settimanale “Chi” l’ha fotografata in spiaggia mentre chiacchiera e ride con Andrea Foriglio, 34, ex corteggiatore di “Uomini e Donne”, osteopata, autore di libri, nonché vincitore nel 2023 del concorso “Il più bello d’Italia”. Belen e Andrea si sono conosciuti a Milano, quando la showgirl ha avuto bisogno di una seduta dall’osteopata, e ora si sono incontrati in spiaggia per caso. Lui si è fermato sotto l’ombrellone di lei per due chiacchiere tra conoscenti e subito è scattato il gossip.