Stefano De Martino e Belen Rodriguez, l'incontro al ristorante mentre lui è con la fidanzata

Come Stefano De Martino e Caroline Tronelli, anche Belen Rodriguez è in Sardegna con i figli Santiago, che ha avuto dal conduttore, e Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese. La piccola da pochi giorni ha compiuto gli anni e i due ex si sono riuniti a Porto Cervo per festeggiarla. La conduttrice al momento è felicemente single, anzi di più: "Single e casta" si è definita lei sulle pagine del settimanale Chi. "A me sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco. Sono sempre stata fidanzata”, ha aggiunto. Il suo uomo ideale dovrebbe essere "non egocentrico, intelligente, realizzato ma anche sensibile, con un lato femminile. Ma non è un discorso femminista: per me l’uomo porta i pantaloni e la donna è da difendere, l’uomo ha i muscoli ma ha anche fragilità. È bello vedere la fragilità dell’uomo, ti fa sentire alla pari" ha spiegato. L'estate è ancora lunga, chissà che non incontri quello giusto sotto l'ombrellone...