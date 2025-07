Belen in topless sul sup incendia l'estate

In Sardegna è arrivato anche Stefano De Martino, ex marito e papà del primogenito, per godersi un po' di tempo con la famiglia. Dopo le liti furibonde, i ritorni di fiamma e i tradimenti, i due sembrano aver finalmente trovato il giusto equilibrio. Solo qualche giorno fa, infatti, il conduttore era stato visto sotto casa di Belen per calmare gli animi tra la l'argentina e un rider con cui stava discutendo. I due ex si sono quindi ritrovati in Costa Smeralda per amore del figlio. Lei sembra sia volata sull'isola dopo una notte di passione con Olly, ma anche lui pare non stare con le mani in mano. Nonostante nel corso del tempo gli siano stati attribuiti moltissimi flirt (da Gilda Ambrosio a Caroline Tronelli), al momento il cuore di Stefano è ufficialmente libero. L'estate 2025 sarà quella giusta per accasarsi?