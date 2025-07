Belen Rodriguez e Stefano De Martino insieme a Porto Cervo

Stefano De Martino da giorni sta trascorrendo le vacanze al largo della Sardegna, spesso in compagnia di amici, tra cui Gilda Ambrosio e Caroline Tronelli, con cui si vocifera avere una liaison. Belen Rodriguez, invece, aveva raccontato in un’intervista che avrebbe passato le vacanze con i bambini: “Sarà un’estate da mamma”, aveva dichiarato. E così, dopo un presunto flirt con Olly e dopo aver pubblicizzato la sua “maschera intima”, è volata in Costa Smeralda. Di recente della sua vita privata Belen Rodriguez aveva detto: “È la prima volta che sono single da così tanto tempo, da settembre. Single e casta. A me sta roba di passare da un letto all’altro non piace, mi sa di sporco”.