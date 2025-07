Al compleanno in famiglia di Luna Marì non è passata inosservata l'assenza di Cecilia Rodriguez, incinta, che sta festeggiando i 33 anni di Ignazio Moser in Toscana. La sorella di Belen Rodriguez, però, non ha fatto mancare i suoi auguri social alla nipotina. In una storia ha postato una sua foto con Luna Marì tra le braccia appena nata e ha scritto: “Quattro anni fa nasceva la ‘pippipesa’ Luna. Buon compleanno bellissima, che Dio si prenda sempre cura di te”. Chissà se la lite tra Belen e Cecilia si è risolta…