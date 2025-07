Stefano De Martino e Caroline Tronelli hanno scelto le stesse storie per ufficializzare la loro relazione? Fatto sta che le ultime immagini e video social sui rispettivi profili sono identici: un modo per far sapere ai fan di trovarsi insieme negli stessi luoghi. Ora Stefano e Caroline sono in Sicilia, dopo la tappa in Sardegna, per la loro lunga estate tra mare e passione.