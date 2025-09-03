Ai paparazzi Stefano De Martino ha sempre detto che se avesse trovato la fidanzata giusta se ne sarebbero accorti. E così è stato. Da inizio estate si susseguono foto e voci sulla storia d’amore tra il conduttore e Caroline Tronelli, ma si è capito subito che non sarebbe stato un flirt passeggero. Stefano è molto attento alla sua privacy e tiene riservata la vita privata, ma con la Tronelli è felice di uscire allo scoperto sui social e in mezzo al mare mostra tutta la sua passione.