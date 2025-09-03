© Tgcom24
Gli scatti d’amore prima del rientro in città per gli impegni di lavoro
L’estate di Stefano De Martino e Caroline Tronelli è stata sicuramente bollente: la passione è sbocciata tra le acque della Sardegna ed è andata crescendo. Il settimanale “Chi” pubblica le ultime foto dalle vacanze prima di rientrare in città e riprendere gli impegni professionali. Il conduttore, 35 anni, si concede momenti di tenerezza, coccole e sorrisi con la sua nuova compagna. I due andranno a convivere subito?
Stefano De Martino e Caroline Tronelli hanno superato lo shock di vedere le loro immagini intime pubblicate in Rete, dopo che sono state rubate dalle telecamere interne dell’appartamento romano della ragazza. Stefano è rimasto turbato dall’accaduto, ma – come scrive “Chi” – “ha fatto quadrato con Caroline e la sua famiglia… La relazione ha basi solide”. In mare De Martino e la Tronelli si concedono gli ultimi momenti di spensieratezza: si lasciano cullare dalle onde tra avvinghiamenti, coccole, passione sfrenata e baci a non finire.
Ai paparazzi Stefano De Martino ha sempre detto che se avesse trovato la fidanzata giusta se ne sarebbero accorti. E così è stato. Da inizio estate si susseguono foto e voci sulla storia d’amore tra il conduttore e Caroline Tronelli, ma si è capito subito che non sarebbe stato un flirt passeggero. Stefano è molto attento alla sua privacy e tiene riservata la vita privata, ma con la Tronelli è felice di uscire allo scoperto sui social e in mezzo al mare mostra tutta la sua passione.
Stefano De Martino e Caroline Tronelli si conoscono da anni. Lui è un amico di famiglia. Il loro rapporto è cresciuto, maturato e si è trasformato in amore vero. La scintilla è scattata a giugno, quando in Sardegna i due hanno iniziato a frequentarsi. Stefano e Caroline sono usciti spesso con i genitori di lei, originari di Napoli, la cui barca è ormeggiata di fianco a quella di De Martino. Ora finite le vacanze, si tratterà di navigare ancora a gonfie vele mantenendo la stessa stabilità e affiatamento anche tra i reciproci impegni lavorativi. E chissà se andranno pure a convivere subito…
