Stefano De Martino, sul Web video intimi rubati in casa: dal Garante stop alla divulgazione

La denuncia penale è stata presentata alla Polizia di Stato di Porto Cervo (Sassari) e alla Procura di Roma dagli avvocati Angelo e Sergio Pisani. L'esposto (l'eventuale risarcimento del danno andrà in beneficenza per iniziative a favore dei bambini e contro il cyberbullismo) è ad ampio raggio: in primo luogo si chiede di individuare e perseguire chi è riuscito a estrarre il video dal sistema di videosorveglianza interno dell'abitazione della compagna di De Martino. Già questo, viene sottolineato, è un grave reato, che si accompagna a una lesione molto seria della privacy, amplificata dal fatto che il video è stato poi diffuso sul Web. Motivo per cui nell'esposto si chiede di accertare e punire chiunque abbia veicolato le immagini su alcuni siti, in chat di messaggistica istantanea e anche in gruppi privati di social network. Proprio in quest'ultimo caso la pubblicazione è spesso accompagnata da commenti gravemente offensivi nei confronti del conduttore televisivo e dei suoi familiari: gli avvocati hanno fornito agli investigatori gli screenshot che potrebbero essere utili a risalire ai responsabili delle ingiurie, che si chiede a loro volta di perseguire, al pari degli utenti che conservano le immagini o le hanno condivise. A questo riguardo, gli avvocati Angelo e Sergio Pisani lanciano un appello a cancellare foto e video privati pubblicati senza consenso: gli utenti, avvertono, potrebbero incorrere in gravi reati gestendo i dati personali altrui e contribuendo tra l'altro a sviluppare un mercato illecito e pericoloso.