Stefano De Martino con Caroline fa sul serio: è il loro l'amore dell'estate

Stefano De Martino con Caroline Tronelli, vacanze al mare
© Chi
© Chi
Il settimanale "Chi" ha paparazzato il conduttore in vacanza in Sardegna con Caroline Tronelli, tra momenti di tenerezza e altri di divertimento in mare
© Chi
Estate d'amore e relax per Stefano De Martino. Il conduttore, in attesa di riprendere gli impegni televisivi a settembre, si gode le vacanze in Sardegna sul suo yacht "Santiago", battezzato così in onore del figlio. E Stefano non è da solo. Ormai il rapporto con Caroline Tronelli è alla luce del sole, come mai, dal secondo addio a Belen, era mai accaduto in passato con altre fiamme.
© Chi
© Chi
D'altro canto quello con Caroline è un legame che arriva da lontano: Stefano è amico da tempo del padre e del fratello della ragazza che, per anni, è stata "la piccola" di casa. Ma oggi Caroline non è più piccola e De Martino ha iniziato a guardarla con occhi diversi. La scintilla è scattata a giugno, quando proprio in Sardegna, dove Stefano si è trasferito per le vacanze, i due hanno iniziato a frequentarsi. E dai primi selfie ai primi baci paparazzati, i due sono usciti sempre più alla luce del sole. Segno che per Stefano, che sui suoi flirt ha sempre tenuto il massimo riserbo o, meglio, ha giocato a confondere le acque per non dare troppi indizi, questa volta il rapporto è diverso.
Si potrebbe persino dire che Caroline è quasi un "fidanzamento in casa" (le virgolette sono d'obbligo), proprio per il rapporto che lega De Martino alla sua famiglia. Stefano e Caroline vanno a cena e in gita con la famiglia di lei, originaria di Napoli, la cui barca è ormeggiata di fianco a quella di De Martino. E le foto di "Chi" mostrano come i due innamorati, dopo aver giocato sugli scogli dell'isola di Spargi, in Gallura, vengono recuperati da un gommone a bordo del quale c'è la mamma di Caroline, Pamela.
Ora si tratterà di vedere se questa relazione si rivelerà qualcosa di più di un amore estivo e resisterà quando sia Stefano che Caroline torneranno alle rispettive vite di tutti i giorni. Ma le premesse per qualcosa di importante ci sono tutte.
Commenti (0)