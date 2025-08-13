Stefano De Martino con Caroline fa sul serio: è il loro l'amore dell'estate

D'altro canto quello con Caroline è un legame che arriva da lontano: Stefano è amico da tempo del padre e del fratello della ragazza che, per anni, è stata "la piccola" di casa. Ma oggi Caroline non è più piccola e De Martino ha iniziato a guardarla con occhi diversi. La scintilla è scattata a giugno, quando proprio in Sardegna, dove Stefano si è trasferito per le vacanze, i due hanno iniziato a frequentarsi. E dai primi selfie ai primi baci paparazzati, i due sono usciti sempre più alla luce del sole. Segno che per Stefano, che sui suoi flirt ha sempre tenuto il massimo riserbo o, meglio, ha giocato a confondere le acque per non dare troppi indizi, questa volta il rapporto è diverso.