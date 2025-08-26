Dopo il furto delle immagini di Stefano De Martino e Caroline Tronelli ripresi in un video privato e divulgate sul web, la coppia ha proseguito le vacanze serena e innamorata. Si sospetta che il filmato intimo che ritrae Stefano e Caroline, sottratto dal sistema di sorveglianza installato in casa della Tronelli, sia stato diffuso da un tecnico delle telecamere. A segnalarlo al conduttore è stato un follower, che lo ha riconosciuto da un tatuaggio. Ora la Procura di Roma indaga per accesso abusivo a sistema informatico e quella di Tempio Pausania procede per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.