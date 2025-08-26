© Tgcom24
La nuova fidanzata del conduttore posta gli scatti di coppia in mare
Stefano De Martino e Caroline Tronelli avvinghiati in barca. Non sono immagini trafugate questa volta, ma è la nuova fidanzata del conduttore tv a postare sui suoi social le foto di un’estate piena d’amore. Tra gli scatti-ricordo quelli di Stefano con la bambina di Caroline, gli amici in barca, la famiglia a cena e poi loro due abbracciati e distesi sull’imbarcazione in mezzo al mare mentre si fanno cullare dalle onde e si tengono stretti l’uno all’altra.
Dopo il furto delle immagini di Stefano De Martino e Caroline Tronelli ripresi in un video privato e divulgate sul web, la coppia ha proseguito le vacanze serena e innamorata. Si sospetta che il filmato intimo che ritrae Stefano e Caroline, sottratto dal sistema di sorveglianza installato in casa della Tronelli, sia stato diffuso da un tecnico delle telecamere. A segnalarlo al conduttore è stato un follower, che lo ha riconosciuto da un tatuaggio. Ora la Procura di Roma indaga per accesso abusivo a sistema informatico e quella di Tempio Pausania procede per diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.
Secondo quanto riportato dal settimanale Diva e Donna, Caroline Tronelli potrebbe rendere papà bis Stefano De Martino molto presto. Il magazine ha pubblicato le foto della coppia in Sardegna: “Caroline Tronelli potrebbe essere già in attesa di un figlio”, si legge accanto alle immagini della giovane napoletana in bikini.
