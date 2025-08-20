Stefano De Martino e quei video rubati: perché vogliamo spiare la vita privata dei vip (e quando diventa malattia sociale)

Quando Stefano De Martino ha denunciato la violazione del suo sistema di videosorveglianza domestica, trovandosi in Rete immagini intime rubate, il pubblico si è diviso fra indignazione e curiosità. E proprio lì, in quel moto di attrazione verso scene che non avremmo mai dovuto vedere, emerge il nocciolo della questione: perché ci interessa così tanto quello che i vip fanno nelle loro case? Cosa scatena in noi il desiderio di spiare salotti, cucine, letti e conversazioni private, persino quando sappiamo che quelle immagini sono state sottratte illegalmente?